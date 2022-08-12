Зеленський з дружиною привітали учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни"

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що цю акцію, яка відбувається вперше, проводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій за підтримки Офісу президента. Учасники акції – юні українці, які здійснили подвиг рятівника в час повномасштабного російського вторгнення.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

"Я радий, що ми розпочинаємо свято Дня молоді з такого дуже важливого заходу – вітаємо наших юних героїв. Ваші вчинки – міцні й дорослі", – сказав Зеленський, звертаючись до учасників акції.

Президент подякував рідним дітей, які виховали їх сміливими та відповідальними громадянами. Також Зеленський наголосив, що сьогоднішня церемонія відбувається в залі, де нагороджують і вшановують пам’ять Героїв України.

"Для мене честь вітати вас саме в цій залі, яка сьогодні набула іншого значення", – зауважив він і подякував юним українцям за їхню мужність і стійкість: "Ми можемо пишатися вами, а значить, в України є майбутнє, яким ми можемо пишатися вже сьогодні. Вітаю всіх вас. Ви – молодці, вам аплодує наша держава. Дякую за кожне збережене вами життя!".

У церемонії також взяли участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, які вручили учасникам акції цінні подарунки та комплекти форми рятувальника.

Зокрема, був відзначений десятирічний Максим Бровченко з Бердянська. Хлопчик має порушення аутичного спектра. З початком повномасштабних воєнних дій на території України він із родиною опинився в окупації, і лише у квітні його сім’я змогла виїхати. Під контролем лікарів у стані медикаментозного сну Максим з мамою дістався до Запоріжжя. Там вони проживають і сьогодні.

Максим малює "космічні" картини. У його творчому доробку – понад сто робіт, частина з яких зараз у Києві, а переважна більшість – на окупованій батьківщині. Одну зі своїх картин юний художник продав за 10 тис. грн, а зароблені кошти переказав військовим. Під час церемонії Максим Бровченко подарував свою роботу Олені Зеленській.

Також відзначений 14-річний Сашко Гуцал із Бучі, родина якого перебувала в окупації до 9 квітня. Сім’я укривалася в підвалі, і Сашко щодня, ризикуючи власним життям, під обстрілами пробирався повз засідки ворога, щоб знайти їжу та нагодувати молодших дітей. У квітні вся родина евакуювалася на Вінниччину.

Лауреатом стала й семирічна Іринка Васильєва з Рівного. Батько дівчинки – Олександр Васильєв – служив у 14-й механізованій бригаді Збройних Сил України й загинув під час виконання службового завдання 27 березня в селі Благодатне Миколаївської області. Іринка втратила на війні й свого дядька. Попри це вона твердо вирішила продовжити справу тата й захищати Україну. Дівчинка виготовляє віночки і встигла зібрати понад 7 тис. євро. За ці кошти вже придбали два тепловізори та дві автівки, які будуть відправлені на фронт. Нині тривають пошуки третього автомобіля.

Відзначений і її одноліток Єгор Шемет із Чернігівщини. Зі своїм братом і двома сестрами він живе разом з бабусею-опікункою. Внаслідок бойових дій їхній будинок було частково пошкоджено, але родина й досі в ньому мешкає. З дерев’яним автоматом у руках хлопчик охороняє зруйновану вулицю, де після окупації вціліли лише три будинки. Після звільнення села Єгор допомагає піротехнікам – повідомляє, де залишилися підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Хлопець мріє стати сапером, а ще хоче вилікувати свого старшого брата й відремонтувати будинок.

Лауреатом став 12-річний Гліб Бондаренко з міста Харкова. Перебуваючи на дитячому майданчику під час ворожого обстрілу міста касетними бомбами, Гліб закрив собою молодшого хлопця, чим урятував йому життя. Сам Гліб був поранений у праве плече, праву легеню, передсердя. Зараз хлопець разом із мамою перебуває на лікуванні у дитячому хірургічному відділенні клініки "Шаріте" в місті Берліні.

Президент також відзначив героїзм 15-річного Андрія Покраси із села Колонщина, що в Бучанському районі на Київщині. З 24 лютого до 6 березня хлопчик з родиною залишався вдома і щодня разом з батьком, використовуючи дрон, допомагав військовим із ТРО коригувати вогонь по ворожих позиціях. Результат його роботи – спалена колона з півсотні одиниць російської техніки, що рухалася на Київ. На початку березня Андрій з мамою та сестрою виїхав до Польщі, де закінчив навчання. 1 червня повернувся до України. Зараз перебуває в таборі в Карпатах.

Також був відзначений семирічний Давид Понуляк із міста Запоріжжя. Хлопець займається козацьким бойовим мистецтвом «Спас», має перемоги в міських змаганнях. Його мати Олена Шевчук – журналіст, дитяча письменниця та голова громадської організації "Запорозькі берегині". Тож Давид з мамою надають допомогу пораненим у Запорізькому військовому шпиталі разом. Хлопчик спілкується із захисниками, співає їм пісень, читає вірші. Також він плете сітки. Після обміну полоненими, коли українських військових, зокрема і з ампутованими кінцівками, привезли у шпиталь, маленький Давид зробив янголів і роздавав захисникам, щоб їх підтримати.

Крім того, був відзначений 16-річний Данило Сергєєв. До війни – учень 10-го класу маріупольської загальноосвітньої школи № 47. Його мати Ганна Сергєєва – військовослужбовець, а батько Вадим до війни працював на ММК "Азовсталь". Після початку військових дій у Маріуполі Данило разом із сестрою та батьком залишався в місті. Хлопець допомагав гасити пожежі, що виникали внаслідок ворожих обстрілів у будинках, де перебували люди. На руїнах розтрощених магазинів шукав харчі, готував разом з дорослими їжу на багатті та годував людей старшого віку, допомагав хворим і літнім людям, які не могли самостійно пересуватися до підвалів, ховав загиблих у дворі. Під час постійних обстрілів майже щодня діставався до колодязя, розташованого в Центральному районі Маріуполя, де велися активні бойові дії, та приносив людям у підвал таку необхідну питну воду. 10 квітня, скориставшись нетривалим припиненням вогню, родина через Запоріжжя виїхала до Івано-Франківська, де проживає нині. Данило хоче навчатись у Національній академії внутрішніх справ України, мріє бути поліцейським.

Зазначається, що юних героїв привітали і українські артисти.

Нагадаємо, Міжнародний день молоді щорічно відзначається 12 серпня. Його заснувала Генеральна Асамблея ООН у 1998 році. В Україні цьогоріч вперше святкуватимуть День молоді у серпні разом з усім світом, а не в червні, як це було раніше

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