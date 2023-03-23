Зеленський з робочою поїздкою відвідав Херсонщину
У четвер, 23 березня, Володимир Зеленський відвідав село Посад-Покровське на Херсонщині, де поспілкувався з місцевими мешканцями та обговорив ситуацію з енергосистемою в області
Про це йдеться в офіційному телеграмі президента.
Він розповів, що в селі внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Наразі там триває відновлення електро- та водопостачання та відбудовується медична амбулаторія.
"Оглянули Пункт Незламності та один із мобільних будинків, які встановлено у селі. Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів", - підсумував Зеленський.
Президент також відвідав один з енергетичних об’єктів Херсонської області, де обговорив ситуацію із забезпеченням електроенергією населених пунктів Херсонщини.
"Поспілкувалися про відновлення електропостачання на деокупованих територіях та ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів", - зазначив глава держави.
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