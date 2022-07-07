Зеленський закликав сенаторів США підтримати надання Україні сучасних систем ППО

Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Президента України

У Києві відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з сенаторами Конгресу США Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем ( які представляють Республіканську та Демократичну партії США). Під час зустрічі Володимир Зеленський, подякувавши за потужну підтримку, яку наша держава відчуває від США у часи серйозних викликів, також наголосив, що Україна розраховує на оперативну підтримку Конгресу США щодо постачань сучасних систем протиповітряної оборони.

"Зараз першочергове завдання, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися додому, а діти і студенти – піти до шкіл та університетів, -- сказав Володимир Зеленський. -- Розраховуємо на підтримку Конгресу в питанні постачання сучасних систем протиповітряної оборони. Ми повинні забезпечити такий рівень безпеки неба, щоб наші люди не боялися жити в Україні",

Своїм чином Ліндсі Грем і Річард Блюменталь розповіли Володимиру Зеленському про роботу, яку вони ведуть у Сенаті з метою визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму.

4 липня Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Швеції. Вона у Києві вперше

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