Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Швеції. Вона у Києві вперше
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Магдаленою Андерссон
Про це повідомили в Офіційному Telegram каналі Президента України.
"Радий зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон! Це її перший візит до Києва й одразу дуже результативний. Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до ЄС у майбутньому", - прокоментував він.
- Нагадаємо, що Папа Римський Франциск заявив, що після липневого візиту до Канади має намір якнайшвидше відвідати Росію та Україну.
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