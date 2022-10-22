Зеленський закликав "ще уважніше, ніж раніше" економити електроенергію
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і закликав "ще уважніше, ніж раніше" економити електроенергію
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на вечірнє відеозвернення Зеленського.
"Основна мішень терористів – енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся до необхідності свідомо споживати електрику. Від кожного міста і району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо в години пікового споживання вранці та ввечері. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення від місцевої влади й енергокомпаній про те, коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці чи у вашому районі. Плануйте свій день, враховуючи цю інформацію", - сказав президент України Володимир Зеленський.
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