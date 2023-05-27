Про це ідеться в указі №307/2023.

Відповідно до додатку №1 до указу, президент впровадив рішення РНБОУ від 27 травня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти 51 громадянина Росії.

Згідно з додатком №2, Зеленський запровадив санкції проти 220 юридичних осіб, серед яких є російські компанії та закордонні. Застосовано обмеження проти таких російських компаній як акціонерне товариство "Залізнична торгова компанія", товариство з обмеженою відповідальністю "Інноваційні технології мастил", товариство з обмеженою відповідальністю "Оборонрегістр".

Також там є ТОВ "Навітел Україна" та чеська фірма Navitel s. r. o.

Компанія "Навітел" є провідним розробником електронних приладів, навігаційного ПЗ і інтелектуальних систем моніторингу. Компанія має представництва в Україні, Білорусі, Чехії, Росії та Польщі. Платна програма "Навітел Навігатор" продається, зокрема, у РФ, де діє компанія "Навітел Росія".

Разом з тим, ще у квітні 2022 року компанія "Навітел Україна" у себе на фейсбуці випустила заяву із засудженням російської агресії та відмежуванням від "Навітел Росія", яку було названо "незалежним суб'єктом".

Окрім того, підписані главою української держави санкції накладено на російську картографічну продукцію "2ГІС".