Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень

Відповідний указ № 473/2021 глава держави підписав 17 вересня, повідомляє пресцентр Офісу президента.

Стратегічний оборонний бюлетень розроблено на підставі Стратегії національної безпеки України та Стратегії воєнної безпеки України. У підготовці документа брали участь представники Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, інших складових сил оборони, представники центральних органів виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій. Також були залучені іноземні експерти (радники), зокрема представництва НАТО.

У першій частині бюлетеня викладено підсумок оборонної реформи, яка реалізовувалася впродовж 2016-2020 років, та основні результати оборонного огляду, під час якого було здійснено оцінку стану та перспектив розвитку безпекового середовища. Також викладені проблеми функціонування сил оборони в умовах наявних і потенційних загроз.

У другій частині Стратегічного оборонного бюлетеня визначено основні напрями реалізації воєнної політики України, перспективну модель ЗСУ та інших складових сил оборони й вимоги до її побудови, основні спроможності сил оборони, яких необхідно досягти; викладено стратегічні цілі розвитку сил оборони на період до 2025 року, основні завдання та очікувані результати щодо їхнього досягнення.

Основою Стратегії воєнної безпеки України є всеосяжна оборона країни, зазначається в документі.

У Стратегічному оборонному бюлетені сформульовано місію та бачення сил оборони зразка 2030 року.

Досягнення перспективної моделі сил оборони здійснюватиметься шляхом імплементації п’яти стратегічних цілей: 1) ефективний оборонний менеджмент і система об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у ЗСУ; 2) професійний та вмотивований особовий склад сил оборони; 3) сучасне озброєння і військова (спеціальна) техніка, що забезпечує виконання завдань Збройними Силами України; 4) розвинута військова інфраструктура, об’єднана логістика та достатні запаси матеріальних засобів, дієва система медичного забезпечення; 5) інтегровані оперативні (бойові та спеціальні) спроможності сил оборони.

Заходи та необхідні фінансові ресурси будуть деталізовані у Державній цільовій програмі розвитку ЗСУ до 2026 року.