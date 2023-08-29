Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Зеленський заявив про "дотискання" РФ в Криму: Огризко розповів, що це може значити
Ексклюзив

Зеленський заявив про "дотискання" РФ в Криму: Огризко розповів, що це може значити

29 серпня, 2023 вiвторок
21:20
Війна з Росією Володимир Огризко

"Політично дотиснути" від президента можна розшифрувати як те, що з Криму просто потрібно зробити острів. Тоді політичне рішення РФ буде найбільш реальним

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Мені здається, що "політично дотиснути" від президента можна розшифрувати як те, що з Криму просто потрібно зробити острів. Тоді політичне рішення РФ буде найбільш реальним", - сказав Огризко.

На його думку, зробити острів - перервати ланцюжки постачань озброєнь, техніки та особового складу до Криму.

"Тоді залишатиметься два варіанти дій - або прирікати угруповання російських військ на тотальне знищення. Навіть безконтактного, бо коли ми отримаємо далекобійні ракети, це можна бути робити з звільненої території перед Кримом. Тоді буде варіант знищення цього угруповання або політичне рішення про те, що це угруповання звідти вийде, як воно вийшло з Херсона і, так далі. Мені здається реалістичним цей варіант, але коли ЗСУ зможуть забезпечити відрізання Криму від усіх ланцюгів постачання з боку РФ. Це передбачає, що і міст через Керченську протоку піде за крейсером "Москва", - підсумував ексміністр.

  • Президент Володимир Зеленський вважає, що коли Сили оборони вийдуть на адмінмежу з окупованим Кримом, можна буде "дотиснути демілітаризацію Росії" в Криму політичним шляхом. 
  • "Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я думаю, перш за все, про тих, хто це буде виконувати", - сказав він.
Росія
Крим
Володимир Зеленський
Військові новини
Читайте також:
Сергій Згурець
28 серпня, 2023 понедiлок
Згурець пояснив, до якої лінії оборони противника просуваються ЗСУ після звільнення Роботиного
ЗСУ
29 серпня, 2023 вiвторок
Армія РФ відступає на тлі прориву лінії оборони на Запорізькому напрямку, - Гуменюк
29 серпня, 2023 вiвторок
Найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму: очільник УГКЦ Святослав відреагував на звернення Папи до молоді з РФ
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.62
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
22:26
путін пригожин
Кремль має довгу історію вбивств опонентів, - Білий дім про смерть Пригожина
21:44
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Порушував ПДР та чинив опір: У Дніпрі патрульний смертельно поранив водія авто
21:22
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ залишилось просунутися на 20 км, щоб порушити логістику окупантів на південному напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:19
туберкульоз
Більша доза антибіотика та скорочений період лікування туберкульозу є ефективним і безпечним - дослідження
21:16
Швейцарія
Лише для гуманітарних цілей: Швейцарія дарує Україні машину для розмінування з супутнім обладнанням
21:04
Ганна Маляр
Ворог не може ні вийти з Бахмута, ні вільно рухатися в ньому, ЗСУ вийшли на багато панівних висот, - Маляр
20:43
прапори України та США
Ракети для ППО, артснаряди та Javelin: США виділяють пакет військової допомоги Україні на $250 млн
20:19
телевізор телебачення
Дослідження: 50% опитаних українців не дивляться національний телемарафон, 56% - дізнаються новини з Telegram
20:10
росія, Китай
Державні картографи КНР позначили спірну з РФ територію як виключно китайську
20:09
Ексклюзив
Папа Франциск
"Як виправдання Гітлера": релігієзнавець Чорноморець про звеличення Папою Римським російського імперіалізму
20:01
Окупанти
На Херсонщині окупанти погрожують українцям тюрмою та депортацією за відмову від паспортів РФ, - Генштаб
20:01
OPINION
Наталка Фіцич
Герої наших казок завжди обирали битву
20:00
Raiffeisen Bank
Не пішов із РФ: антитерористичний центр Чехії почав розслідування щодо Raiffeisen Bank International
19:25
інфекція
У Польщі через спалах легіонельозу померли вже 14 людей: влада відкидає імовірність саботажу
19:07
Огляд
переможні новини
Переможні новини 552 дня війни: на лівому березі Херсонщини знову майорить український прапор, а окупанти відступають на Запорізькому напрямку
18:26
Українські спортсмени готуються до Олімпіади-2024 попри все
Всесвітня федерація бадмінтону дозволила участь у змаганнях гравців з РФ і Білорусі у нейтральному статусі
18:18
аеропорт, Велика Британія, транспорт
У Британії масштабний збій у роботі аеропортів: влада виключає імовірність кібератаки
18:05
Оновлено
Євген Пригожин
Пригожина поховали в Санкт-Петербурзі. Похорон відбувся в закритому режимі
18:05
OPINION
Петро Олещук
Московська держава — це держава ритуалізованої брехні
18:03
Причетні ексмер і місцеві бізнесмени: НАБУ викрило схему заволодіння майном аеропорту "Одеса"
18:00
капусняк
Як приготувати капусняк. Рецепти на різний смак
17:55
Скріншот зі стрічки "Мирний-21"
У Таллінні покажуть українську стрічку "Мирний-21"
17:49
танк Leopard 2A6
Україна за час контрнаступу втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2. Екіпажі вижили, - ЗМІ
17:44
Данило Гетманцев
Гетманцев уточнив, про який орган для перевірки бізнесу говорив Зеленський
17:32
Ексклюзив
Олег Дунда
Нардеп Дунда: якщо прирівнювати корупцію до держзради, підслідність має лишатися в антикорупційних органів
17:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:24
ЗСУ, форма
За три місяці роботи Колегіального органу Міноборони показники із закупівель кращі, ніж за попередні 4 роки: дослідження
17:23
Макс Левін
До Дня пам'яті загиблих захисників в інтернет виклали книжку-фотоальбом Макса Левіна "Іловайськ"
16:55
донор крові
В Україні дозволили ввозити донорську кров з-за кордону в екстрених ситуаціях
16:42
Московський аеропорт "Шереметьєво"
Біля Москви через атаки дронів глушать сигнал GPS: це впливає на безпеку польотів літаків
16:37
На Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії на корупції
"Списала" понад 50 ухилянтів: на Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії
16:34
кіно, кінотеатр
У Словаччині відбудеться тиждень українського кіно
16:30
гепатит А
ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії передав Україні 3 тис. доз вакцин проти гепатиту А
16:26
Ексклюзив
мобілізація росія, чмобікі
Експерт Defense Express назвав головну причину можливої додаткової мобілізації в Росії
16:20
Олег Барна
Олег Барна з побратимами, які загинули під час штурму на Донеччині, посмертно нагороджені орденами України
16:15
на фото: наслідки зіткнення двох українських навчально-бойових літаків
ДБР розпочало розшифровку "чорних скриньок" літаків, що розбилися на Житомирщині
16:06
Німеччина поліція
У Німеччині заарештували росіянина: підозрюють у надсиланні частин для БПЛА до РФ
16:03
Смартфон
"Сучасні технології призводять до трагедій": окупанти відмовилися вмикати мобільний інтернет на Луганщині
16:03
OPINION
Михайло Басараб
Проросійські проєкти в Україні - не мімікрія під виборця, а намагання зберегти "русскій мір"
16:02
Ігор Гіркін Стрєлков
У Москві Гіркіна залишили під арештом до 18 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV