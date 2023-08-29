Зеленський заявив про "дотискання" РФ в Криму: Огризко розповів, що це може значити
"Політично дотиснути" від президента можна розшифрувати як те, що з Криму просто потрібно зробити острів. Тоді політичне рішення РФ буде найбільш реальним
Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
"Мені здається, що "політично дотиснути" від президента можна розшифрувати як те, що з Криму просто потрібно зробити острів. Тоді політичне рішення РФ буде найбільш реальним", - сказав Огризко.
На його думку, зробити острів - перервати ланцюжки постачань озброєнь, техніки та особового складу до Криму.
"Тоді залишатиметься два варіанти дій - або прирікати угруповання російських військ на тотальне знищення. Навіть безконтактного, бо коли ми отримаємо далекобійні ракети, це можна бути робити з звільненої території перед Кримом. Тоді буде варіант знищення цього угруповання або політичне рішення про те, що це угруповання звідти вийде, як воно вийшло з Херсона і, так далі. Мені здається реалістичним цей варіант, але коли ЗСУ зможуть забезпечити відрізання Криму від усіх ланцюгів постачання з боку РФ. Це передбачає, що і міст через Керченську протоку піде за крейсером "Москва", - підсумував ексміністр.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що коли Сили оборони вийдуть на адмінмежу з окупованим Кримом, можна буде "дотиснути демілітаризацію Росії" в Криму політичним шляхом.
- "Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я думаю, перш за все, про тих, хто це буде виконувати", - сказав він.
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