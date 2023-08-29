Зеленський заявив про "дотискання" РФ в Криму: Огризко розповів, що це може значити

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Мені здається, що "політично дотиснути" від президента можна розшифрувати як те, що з Криму просто потрібно зробити острів. Тоді політичне рішення РФ буде найбільш реальним", - сказав Огризко.

На його думку, зробити острів - перервати ланцюжки постачань озброєнь, техніки та особового складу до Криму.

"Тоді залишатиметься два варіанти дій - або прирікати угруповання російських військ на тотальне знищення. Навіть безконтактного, бо коли ми отримаємо далекобійні ракети, це можна бути робити з звільненої території перед Кримом. Тоді буде варіант знищення цього угруповання або політичне рішення про те, що це угруповання звідти вийде, як воно вийшло з Херсона і, так далі. Мені здається реалістичним цей варіант, але коли ЗСУ зможуть забезпечити відрізання Криму від усіх ланцюгів постачання з боку РФ. Це передбачає, що і міст через Керченську протоку піде за крейсером "Москва", - підсумував ексміністр.