Зеленський заявив про план деокупації чергових територій на Півдні та Сході України

Про це стало відомо з його відеозвернення.

"Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на Півдні та Сході країни", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, він додав, що окремо були обговорені бої на Донеччині.

"Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки", - сказав Зеленський.

19 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Луганську збільшується кількість підрозділів російських військ.

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