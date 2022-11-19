Зеленський заявив про план деокупації чергових територій на Півдні та Сході України
Президент України Володимир Зеленський повідомив про план деокупації чергових територій на Півдні та Сході України
Про це стало відомо з його відеозвернення.
"Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на Півдні та Сході країни", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, він додав, що окремо були обговорені бої на Донеччині.
"Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки", - сказав Зеленський.
- 19 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Луганську збільшується кількість підрозділів російських військ.
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