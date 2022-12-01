Про це глава держави сказав у середу, виступаючи в режимі онлайн на щорічному саміті DealBook, який проводить газета New York Times, повідомляє Укрінформ.

"Не думаю, що він використає ядерну зброю – це питання його адекватності", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання ведучого. Крім того, український лідер вважає, що Путін не контролює своїх військових.

За словами Президента, не можна допустити, аби Путін залишився безкарним; він ухвалив рішення захопити українські території та знищити український народ, і яку б зброю він не використовував, Україна протистоятиме цьому.

Саміт DealBook – щорічний захід, який організовує NYT та фінансовий оглядач Ендрю Росс Соркін. Він проводить інтерв'ю з відомими особами, які впливають на найважливіші події сьогодення. Цього року обговорюється війна Росії проти України, падіння криптовалюти, звільнення персоналу у великих технологічних компаніях, формування нового уряду Ізраїлю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb