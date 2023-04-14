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Зеленський: Життя Саакашвілі зараз залежить від етичного рішення, йому необхідно надати меддопомогу

14 квітня, 2023 п'ятниця
20:05
Світ Зеленський про Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу. Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя", - йдеться у заяві.

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Володимир Зеленський
Міхеїл Саакашвілі
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