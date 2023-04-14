Зеленський: Життя Саакашвілі зараз залежить від етичного рішення, йому необхідно надати меддопомогу
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі
Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу. Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя", - йдеться у заяві.
- 10 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив про готовність країни прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. А згодом Європарламент закликав Грузію помилувати та звільнити Саакашвілі.
- 7 квітня Міхеїл Саакашвілі заявив, що вмирає. У політика діагностовано понад два десятки серйозних хвороб.
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