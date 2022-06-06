Про це він сказав у своєму нічному зверненні, опублікованому у Telegram.

"Зустрівся з маріупольцями, яким вдалось виїхати з міста живими і з дітьми. Тут їх зустріла Хортиця - по-людськи тепло. Умови бачив - тимчасові, але непогані. Зрозумів складні їх питання, думаю вирішимо", - розповів президент.

Він додав, що у кожної сім'ї тут своя історія - більшість була без чоловіків.

"У когось чоловік пішов воювати, у когось в полоні, у когось, на жаль, загинув. Просто трагедія - ні дому, ні близької людини, але треба жити заради дітей", - підсумував він.