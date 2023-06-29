Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський відзначив потужну підтримку України з боку американського народу, президента США Джо Байдена, Конгресу та обох партій.

"Це підтримка не лише зброєю, що є основним пріоритетом сьогодні. США надають нам фінансову допомогу, гуманітарну й політичну підтримку. Цінуємо, що обидві головні партії США – Республіканська й Демократична – залишаються єдиними в підтримці України. І, звичайно, ми відчуваємо потужну підтримку народу Сполучених Штатів", – сказав Зеленський.

Президент України також подякував за нові пакети оборонної допомоги на $2,1 млрд і $500 млн, виділені США 6 червня та 27 червня, та нагадав, що з лютого 2022 року загальний обсяг наданої підтримки сягнув безпрецедентних $43,1 млрд.

Окремо Зеленський подякував Майку Пенсу за його підтримку України в Республіканській партії США.

Крім того, президент докладно поінформував американського політика про ситуацію на фронті, озвучив українську оцінку нещодавніх подій у РФ і наголосив на першочерговій важливості продовження та посилення оборонної допомоги Україні від партнерів, зокрема артилерією та далекобійною зброєю.

Також Зеленський відзначив важливість якнайшвидшої підготовки українських пілотів і надання Україні бойових літаків F-16.

Щодо майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Зеленський заявив, що партнери мають продемонструвати рішучість і дати Україні визначеність щодо майбутнього членства.

"Це те, що мотивуватиме наших людей. І це також зброя, тільки політична. Можливо, вона навіть потужніша за ракети. Для цього ми маємо побачити своє майбутнє в НАТО", – сказав Зеленський.

З питання руйнування російськими окупантами греблі Каховської ГЕС президент розповів Майку Пенсу про гуманітарну ситуацію, що склалася в південних регіонах України та подякував американським доброчинним організаціям, які допомагають забезпечувати питною водою постраждалі від російського злочину території.

29 червня екс віцепрезидент США і чинний кандидат у президенти США республіканець Майк Пенс прибув до України з неоголошеним візитом. Він відвідав дитячий центр для української молоді з окупованих територій та насильно вивезених до Росії, вшанував загиблих захисників України біля Стіни пам'яті й оглянув Михайлівський собор.

У Свято-Михайлівському золотоверхому монастирі Пенс зустрівся з главою ПЦУ Епіфанієм. Також Пенс відвідав Бучу, Ірпінь і Мощун, які зазнали значних руйнувань унаслідок обстрілів та насильства проти мирних жителів під час російської окупації. Він поклав квіти до меморіалів загиблим у війні.