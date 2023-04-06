Зеленський зустрівся з мерами чотирьох польських "міст-рятівників"

Про це повідомила пресслужба президента України.

Зеленський повідомив, що разом із Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким зустрілися з мерами польських міст, які були відзначені почесною відзнакою України "Місто-рятівник".

"Дякую меру Жешува Конраду Фійолеку, меру Перемишля Войчєху Бакуну, меру Любліна Кшиштофу Жуку, меру Хелма Якубу Банашеку за безпрецедентну підтримку, надану українцям у найтяжчий період, коли мільйони наших громадян були змушені шукати порятунку від війни", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський відзначив їх державними нагородами за допомогу громадянам України.

Окрім цього Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено почесного консула України у Перемишлі Олександра Бачука.