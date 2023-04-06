Зеленський зустрівся з мерами чотирьох польських "міст-рятівників"
Зеленський разом з прем'єром Польщу зустрілись з мерами чотирьох міст: Перемишля, Жешува, Любліна та Хелма
Про це повідомила пресслужба президента України.
Зеленський повідомив, що разом із Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким зустрілися з мерами польських міст, які були відзначені почесною відзнакою України "Місто-рятівник".
"Дякую меру Жешува Конраду Фійолеку, меру Перемишля Войчєху Бакуну, меру Любліна Кшиштофу Жуку, меру Хелма Якубу Банашеку за безпрецедентну підтримку, надану українцям у найтяжчий період, коли мільйони наших громадян були змушені шукати порятунку від війни", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський відзначив їх державними нагородами за допомогу громадянам України.
Окрім цього Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено почесного консула України у Перемишлі Олександра Бачука.
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- Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки. Мова про БТР "Росомак", самохідні міномети "Рак" і ракети до ПЗРК "Перун".
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