Про це йдеться у телеграмі президента.

Президент провів зустріч з виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган і директором із питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром.

Глава держави також анонсував початок роботи над відкриттям офісу компанії в нашій країні та заявив, що Україна може стати хабом для ремонту та виготовлення продукції ВАЕ Systems.

"Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії. Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз", - йдеться у повідомленні.

Довідково. BAE Systems - британська оборонна компанія, одна з найбільш у світі. Виготовляє різні види військової техніки, серед яких: танки Challenger, САУ Archer, гаубиці M777 та ін.