Зеленський зустрівся з представниками ВAE Systems, яка виготовляє танки Challenger: обговорили розміщення виробництва продукції компанії в Україні
У вівторок, 30 травня, Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії ВAE Systems, яка виготовляє танки Challenger, та обговорив розміщення виробництва їхньої продукції в Україні
Про це йдеться у телеграмі президента.
Президент провів зустріч з виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган і директором із питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром.
Глава держави також анонсував початок роботи над відкриттям офісу компанії в нашій країні та заявив, що Україна може стати хабом для ремонту та виготовлення продукції ВАЕ Systems.
"Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії. Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз", - йдеться у повідомленні.
Довідково. BAE Systems - британська оборонна компанія, одна з найбільш у світі. Виготовляє різні види військової техніки, серед яких: танки Challenger, САУ Archer, гаубиці M777 та ін.
- Найбільший німецький збройовий концерн Rheinmetall хоче створити в Україні потужності для виробництва боєприпасів, танків і засобів протиповітряної оборони.
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