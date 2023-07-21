Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті президента у п’ятницю, 21 липня.

"Звільнити Пристайка Вадима Володимировича з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії й Північної Ірландії та з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", – йдеться в указі.

Критика Зеленського про "нездоровий сарказм"

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес прокоментував обурення Володимира Зеленського про те, що НАТО не запросило Україну, та заявив, що його країна не є онлайн-магазином Amazon, тому не може передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів.

У відповідь на це Зеленський заявив, що Україна дуже вдячна Британії за підтримку, а також, що він "може зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

13 липня експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко розкритикував коментар Володимира Зеленського, нібито він щодня зранку дякуватиме Воллесу за допомогу Україні.

Пристайко заявив, що це був "нездоровий сарказм" з боку президента.

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом... коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому. Я не вважаю, що це здоровий сарказм", - пояснює посол.

Пристайко підкреслив, що "Україна не має показувати Росії, що між нею та партнерами щось відбувається − ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом". Дипломат наголосив, що РФ має бачити, що якщо щось трапиться, "Бен може зателефонувати й розповісти все, що хоче".