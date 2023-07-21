Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Пристайка
У п'ятницю, 21 липня, президент України своїм указом звільнив із посади посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, який розкритикував слова Зеленського про подяку Воллесу щоранку
Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті президента у п’ятницю, 21 липня.
"Звільнити Пристайка Вадима Володимировича з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії й Північної Ірландії та з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", – йдеться в указі.
Критика Зеленського про "нездоровий сарказм"
Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес прокоментував обурення Володимира Зеленського про те, що НАТО не запросило Україну, та заявив, що його країна не є онлайн-магазином Amazon, тому не може передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів.
У відповідь на це Зеленський заявив, що Україна дуже вдячна Британії за підтримку, а також, що він "може зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
13 липня експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко розкритикував коментар Володимира Зеленського, нібито він щодня зранку дякуватиме Воллесу за допомогу Україні.
Пристайко заявив, що це був "нездоровий сарказм" з боку президента.
"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом... коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому. Я не вважаю, що це здоровий сарказм", - пояснює посол.
Пристайко підкреслив, що "Україна не має показувати Росії, що між нею та партнерами щось відбувається − ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом". Дипломат наголосив, що РФ має бачити, що якщо щось трапиться, "Бен може зателефонувати й розповісти все, що хоче".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.64
Купівля 36.64Продаж 37.33
-
EUR
Купівля 40.8Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе