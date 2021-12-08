"Зеленського чекають кримінальні провадження": екснардепка Пташник вважає, що допомога Британії Україні може піти не за призначенням

Про це вона заявила у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Все ще залежить від того, куди ці кошти підуть. Якщо вони підуть на "Велике крадівництво". Я пам'ятаю транш МВФ на коронавірус, який виділявся з цільовою метою, але ж його почали не тільки на коронавірус використовувати. Там були якісь дивні закупівлі новорічних іграшок. Так само коронавірусний фонд, коли його взяли і почали закопувати в дороги, а потім виявилось, що у нас ліжок і кисневих станцій не вистачає", - сказала Пташник.



На її думку, Володимир Зеленський щиро вірить, що "будучи президентом - він може абсолютно все".



"Тому він вже стільки порушень законодавства зробив, які зафіксовані з його підписами, указами

президента. Його чекають тільки кримінальні провадження в майбутньому і серйозні", - підсмувала екснардепка.





У Лондоні відбулося засідання діалогу стратегічного партнерства України та Великої Британії, під час якого сторони домовились про виділення 1 млрд фунтів стерлінгів (понад $1,32 млрд - ред.) на спільні торговельні та інвестиційні проєкти.