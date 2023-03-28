Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський в етері радіостанції Wnet.

За його словами, візит Зеленського до Варшави може відбутися вже найближчим часом, а його підготовка візиту відбуватиметься таємно.

"Я думаю, що це відбудеться найближчим часом, але не поспішатимемо. Ми, звичайно, не оголошуватимемо про цей візит, як це зазвичай відбувається. Такої заяви не буде, з міркувань безпеки", - пояснив Яблонський.

Він також розповів, що наразі триває робота над підготовкою до відновлення України після закінчення війни з Росією, в якому виявила готовність взяти Польща.

"Створюється певна система, на основі якої функціонуватиме цей механізм, який іноді називають "планом Маршалла" для України". Вже кілька сотень компаній подали заявку на спільну платформу, яку ми створили, і в рамках якої відбувається обмін інформацією", - сказав Яблонський.