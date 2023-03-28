"Готуємось до важливих заходів": Зеленський обговорив з Дудою оборонні потреби України
Володимир Зеленський обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля
Про це президент України повідомив у Твіттері.
"Наприкінці цього насиченого дня поговорив із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту. Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що відбувається підготовка до важливих заходів.
- Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 27 березня відвідав з робочим поїздками Запорізьку та Дніпропетровську області.
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