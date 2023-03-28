Про це президент України повідомив у Твіттері.

"Наприкінці цього насиченого дня поговорив із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту. Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що відбувається підготовка до важливих заходів.