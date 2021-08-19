Зеленського на президентських виборах підтримали б 27% українців, за Порошенка проголосували б майже 15%, - опитування "Рейтинга"
Якщо б вибори відбулися найближчого часу, то за Петра Порошенка на президентських виборах проголосували б 14,9%, а за Володимира Зеленського - 27,2%
Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Рейтинга".
Так, президентський рейтинг очолює Володимир Зеленський, за якого проголосували б у випадку проведення виборів найближчим часом 27,2% (серед голосуючих і визначених).
На другій позицій Петро Порошенко – 14,9%, далі – Юрій Бойко з результатом 10,5% та Юлія Тимошенко – 9,7%.
Ігоря Смешка підтримали б 6,6%, Євгена Мураєва – 5,6%, а Володимира Гройсмана – 5,1%.
Інші кандидати набрали б не більше 4%.
Так, Зеленський лідирує в 17 областях. У Києві, Тернопільській та Івано-Франківській областях він поділяє першість з Порошенком, у Харківській – з Бойком.
У свою чергу, в Львівській області на перше місце виходить Порошенко, Вінницькій – Гройсман, Донецькій та Луганській – Бойко.
Серед покоління Незалежності кожен другий з голосуючих та визначених обирає Зеленського. Серед них його результат більш ніж в 4 рази вищий, ніж у Порошенка. Високий рейтинг у Зеленського серед найменших, які ще не голосують (16-17 років): більше 50% обирають його в цілому і майже 70% з тих, хто б голосував і визначився.
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