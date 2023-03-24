Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Зеленського просять встановити День вшанування захисників Маріуполя, "Азов" закликав підтримати петицію

Зеленського просять встановити День вшанування захисників Маріуполя, "Азов" закликав підтримати петицію

24 березня, 2023 п'ятниця
15:40
Суспільство Фотографія з Азовсталі Дмитра Ореста Козацькго

Українців закликають підтримати петицію до президента України Володимира Зеленського про започаткування Дня вшанування захисників Маріуполя

Відповідне прохання з'явилося на сайті електронних петицій.

"Оборона Маріуполя - унікальна операція, яка не має порівнянь в сучасній історії України. Битва за Маріуполь стала для українців символом незламності. Завдяки вірності та хоробрості солдат Маріупольського гарнізону, вдалось відтягнути велике угрупування ворожих сил на півдні країни, тим самим уповільнити натиск на інших напрямках та не дати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту", - пише авторка петиції Катерина Прокопенко.

Дружина командира ОЗСП "Азов" Дениса Прокопенка наголошує, що мужність та витримка українських оборонців у Маріуполі дали змогу перегрупувати війська, отримати новітнє озброєння від західних партнерів, мобілізувати свіжі резерви, перейняти стратегічну ініціативу на всій лінії зіткнення й провести успішний контрнаступ.

Читайте також: Не героїзм перемагає, а професіоналізм

Згідно з наказом верховного головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського 20 травня 2022 року, з метою збереження життя військовослужбовців, оборона Маріуполя була зупинена.

"Сотні бійців віддали найцінніше - своє життя, сотні поранених та ув’язнених в полоні захисників - своїми відчайдушними діями заслуговують на цей пам'ятний день", - закликає підписати петицію Прокопенко.

Станом на 15:30 24 березня прохання підтримали 13 253 українці, із 25 тис. необхідних голосів. Збір підписів триматиме ще 92 дні.

  • 21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
  • 23 січня дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко заявила, що близько 2 000 воїнів з Азовсталі досі в полоні.

Маріуполь
Президент України
війна з Росією
Донеччина
Володимир Зеленський
Азовсталь
Оборона Маріуполя
Читайте також:
23 березня, 2023 четвер
Британська розвідка заявила, що армія РФ частково захопила підступи до Кремінної, хоче взяти Куп’янськ
24 березня, 2023 п'ятниця
Пригожин спростував заяви Кремля, що РФ воює з НАТО в Україні, - ISW
збірна України, збірна Шотландії, Ліга націй
24 березня, 2023 п'ятниця
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 1-го туру
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.56
    Продаж 41.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 березня
16:44
прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Прем'єр Іспанії Санчес закликав "прислухатися до Китаю", щоб припинити війну в Україні
16:30
окупанти крим
На Донеччині росіяни мобілізували майже всіх водіїв маршруток, - ЦНС
16:29
На фото Збройні сили України
У Раду внесли законопроєкт про дозвіл військовим демобілізовуватися: кого стосується
16:19
Естонія
З Естонії вислали дипломата посольства РФ за участь у підриві безпеки та конституційного ладу країни
16:18
Ексклюзив
Окупанти
Всі медичні та санаторні заклади в Бердянську окупанти перетворили на шпиталі для своїх поранених військових, - речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитрашківський
16:12
психолог
В Україні запустили кампанію "Ти як?", присвячену ментальному здоров’ю і боротьбі зі стресом
16:12
Джорджія Мелоні
Прем'єрка Італії Мелоні заблокувала продаж італійської компанії фірмі, пов'язаній з російським Yandex
16:09
літній дощ
Тепла погода без опадів, в деяких областях можливий дощ: прогноз на 25 березня від Наталки Діденко
16:04
НАБУ, САП
Пропонував 24 млн грн за позитивний аудит спецоб'єкта ЗСУ: ексчиновника Міноборони засудили до 4,5 року ув'язнення
16:03
OPINION
Олексій Біловол
Росія 404
15:58
OPINION
на фото Яна Матвійчук
Дозвіл на зброю має стати беззаперечним правом українців
15:53
Ворог уранці обстріляв приватні будинки в Оріхові на Запоріжжі, є поранений
15:34
РФ обстріляла плавні в Херсоні: є загиблий і поранений
15:21
домашнє насильство
Місія ООН із прав людини виявила в Україні 133 жертви сексуального насильства, з них 85 – чоловіки
15:20
Путін Гаага
Конституційний суд Вірменії визнав відповідність Римського статуту конституції країни
15:10
БМП Marder
Кулемети, інженерні машини та антидронові системи: Німеччина оновила список допомоги Україні
15:03
на фото: завали
11 років за ґратами: коригувальниці російських ударів по Миколаєву винесли вирок
14:51
Володимир Зеленський
Зеленський: Ми зараз – на вирішальному етапі боротьби, яка триває протягом століть
14:51
Анонс
Христина Парубій, війна, волонтери, війна і волонтери
Думали, що 200-й, а виявився живий: як шукають зниклих безвісті військових. Марія Петришин в проєкті "Війна і волонтери"
14:39
Буча геноцид труп
Через російську агресію загинули понад 8 тисяч цивільних українців, - ООН
14:37
тероборона
Визнати бійців тероборони, які у перші дні вторгнення стали на захист держави, учасниками бойових дій – "Євросолідарність" зареєструвала законопроєкт
14:15
Валерій Залужний
Рік тому ЗСУ знищили один з флагманів флоту РФ у Бердянську. Залужний показав відео
14:14
У США обмежать доступ дітей до соцмереж
Юта першим з американських штатів запровадить обмеження на використання соціальних мереж дітьми
14:05
на фото: Сергій Попко
Росія, імовірно, продовжуватиме здійснювати повітряні напади по українських містах, - начальник КМВА Попко
14:04
Огляд
Руслан Коцаба
Атака на патріотів. Як Кремль використовує держзрадника Коцабу для пацифізму
14:01
OPINION
Сергій Марченко
У справі Сенниченка жодний корупціонер не постраждав
13:48
Марк Міллі
За кілька місяців Іран може виготовити ядерну бомбу, - Пентагон
13:32
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Росія може виготовляти не більше 1000 танків на рік, - військовий експерт Саламаха
13:30
Україна повернула 7 дітей, яких окупанти примусово вивезли в жовтні 2022 року
13:26
У тимчасово окупованому Криму розпочали евакуацію людей, які співпрацюють із загарбницькою владою, - Юсов
13:21
Ван І
Китай закликав Європу підтримати його мирний план щодо України
13:11
прикордонники
Іноземні прикордонні служби повертатимуть українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон, – ДПСУ
12:49
посівна, трактор
До сівби ярих культур приступили вже 18 областей України
12:42
Оновлено
Уночі ворог обстрілював Сумщину: пошкоджено будівлі, 10 людей поранені, 2 людини загинули
12:38
У Гонконгу сталося ДТП, постраждали близько 90 людей
Внаслідок ДТП у Гонконгу постраждали близько 90 людей
12:37
Україна передала Росії важкопоранених полонених
12:37
Raiffeisen Bank
ЄЦБ наполягає на тому, щоб Raiffeisen Bank покинув російський ринок, - Reuters
12:33
Анонс
На Еспресо - телепрем'єра міні-серіалу "Моя війна"
12:31
Акумуляторні станції передано на фронт
12:31
СБУ затримала двох російських агентів
СБУ затримала двох російських агентів: серед них – інженер-конструктор заводу Мотор Січ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV