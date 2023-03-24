Відповідне прохання з'явилося на сайті електронних петицій.

"Оборона Маріуполя - унікальна операція, яка не має порівнянь в сучасній історії України. Битва за Маріуполь стала для українців символом незламності. Завдяки вірності та хоробрості солдат Маріупольського гарнізону, вдалось відтягнути велике угрупування ворожих сил на півдні країни, тим самим уповільнити натиск на інших напрямках та не дати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту", - пише авторка петиції Катерина Прокопенко.

Дружина командира ОЗСП "Азов" Дениса Прокопенка наголошує, що мужність та витримка українських оборонців у Маріуполі дали змогу перегрупувати війська, отримати новітнє озброєння від західних партнерів, мобілізувати свіжі резерви, перейняти стратегічну ініціативу на всій лінії зіткнення й провести успішний контрнаступ.

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Згідно з наказом верховного головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського 20 травня 2022 року, з метою збереження життя військовослужбовців, оборона Маріуполя була зупинена.

"Сотні бійців віддали найцінніше - своє життя, сотні поранених та ув’язнених в полоні захисників - своїми відчайдушними діями заслуговують на цей пам'ятний день", - закликає підписати петицію Прокопенко.

Станом на 15:30 24 березня прохання підтримали 13 253 українці, із 25 тис. необхідних голосів. Збір підписів триматиме ще 92 дні.