Зеленського викликають до Верховного суду за позовом Порошенка, - адвокат

Про це йдеться на сторінці у Facebook адвоката, передає Еспресо.TV.

"Верховний суд викликає Вас для участі в судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Президента України Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії", - йдеться у повістці.

Документ датований 21 грудня 2021 року. Судове засідання має відбутися 22 лютого 2022 року о 15:00.





Зазначимо, Петро Порошенко подав позов до суду 20 серпня 2021 року. У ньому йдеться про те, що в інтерв'ю 24 червня Зеленський заявив, що має інформацію про Порошенка, яка становить "суспільний інтерес". Інформація стосувалася того, що Порошенко начебто був причетний до торгівлі вугіллям з бойовиками на Донбасі.

"Зобов'язати президента України Зеленського Володимира Олександровича оприлюднити наявну у нього публічну інформацію, що становить суспільний інтерес, про наявність якої він стверджував у своєму інтерв'ю від 24.06.2021, оприлюдненому в мережі Інтернет, а саме інформації від Служби безпеки України, розвідувальних органів України або від будь-яких інших осіб щодо ОСОБА_1, на підставі якої Президент України Зеленський Володимир Олександрович стверджував, що "з терористами, сепаратистами ОСОБА_3 торгував, заробляв разом з п'ятим президентом", "ймовірно разом з колишнім президентом вони це робили і заробляли", - йдеться у тексті документу.

