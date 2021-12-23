Зеленського викликають до Верховного суду за позовом Порошенка, - адвокат
Адвокат лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка Ігор Головань опублікував повістку, згідно з якою президента України Володимира Зеленського викликають до суду як відповідача у справі, що стосується коментування "плівок Медведчука"
Про це йдеться на сторінці у Facebook адвоката, передає Еспресо.TV.
"Верховний суд викликає Вас для участі в судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Президента України Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії", - йдеться у повістці.
Документ датований 21 грудня 2021 року. Судове засідання має відбутися 22 лютого 2022 року о 15:00.
Зазначимо, Петро Порошенко подав позов до суду 20 серпня 2021 року. У ньому йдеться про те, що в інтерв'ю 24 червня Зеленський заявив, що має інформацію про Порошенка, яка становить "суспільний інтерес". Інформація стосувалася того, що Порошенко начебто був причетний до торгівлі вугіллям з бойовиками на Донбасі.
"Зобов'язати президента України Зеленського Володимира Олександровича оприлюднити наявну у нього публічну інформацію, що становить суспільний інтерес, про наявність якої він стверджував у своєму інтерв'ю від 24.06.2021, оприлюдненому в мережі Інтернет, а саме інформації від Служби безпеки України, розвідувальних органів України або від будь-яких інших осіб щодо ОСОБА_1, на підставі якої Президент України Зеленський Володимир Олександрович стверджував, що "з терористами, сепаратистами ОСОБА_3 торгував, заробляв разом з п'ятим президентом", "ймовірно разом з колишнім президентом вони це робили і заробляли", - йдеться у тексті документу.
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