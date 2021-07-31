Зеленському нагадали, що замовників замаху на Катю Гандзюк досі не покарано
Ввечері у суботу, 31 липня 2021 року, київська патріотична молодь вивісила на пішохідному мості через Алею Героїв Небесної Сотні, що височіє над столичним Майданом Незалежності, розтяжку зі зверненням до чинного глави української держави Володимира Зеленського
Відповідну світлину на своєму ТГ-каналі розмістив громадський активіст та блогер Сергій Стерненко, передає Еспресо.TV.
"Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?", - написано на банері.
Звірячий напад на Катерину Гандзюк стався рівно три роки тому.
Понад 40% її тіла було уражено сульфатною кислотою.
Судові слухання в справі одного з названих в якості замовників даного злочину досі тривають. Ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера Київський апеляційний суд залишив під вартою до 28 серпня. Вирок йому дотепер не винесено.
"Але якби не десятки (та навіть за сотню) протестів, то і цього б не було.
Про справу Каті важливо говорити не тільки задля справделивості. А щоб і у майбутньому такі злочини не повторювались.
Щоб у нас не вбивали активістів за критику влади.
Щоб офігівші від безкарності феодали не думали, що вони боги.
Щоб це відійшло у минуле.
Катерина вже стала символом боротьби.
І зміни будуть обов‘язково", - наголошує з цього приводу Стерненко.
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