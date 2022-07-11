Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Обіцянка призначити прокурора САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура, - ред.) лунала з уст Зеленського Урсулі фон дер Ляєн, Байдену та іншим міжнародним партнерам - це одна із базових вимог щодо української євроінтеграції та отримання фінансової допомоги у боротьбі з московською федерацією. Те, що це не відбувається - граничить зі зрадою, якщо не розглядати, що очільники української держави намагаються призначити людину, яка не буде рухати їх особисто. Людина, яка виграла конкурс може рухати їх особисто", - зауважила Федина.

Також нардепка додала, що закордонним партнерам згодовується байка, що треба зачекати рішення суду.

"Це чергові відстрочення і гра на користь своїх власних інтересів. І сумніваюсь, що наші закордонні партнери цього не розуміють. Дуже хотілося, щоб президент Зеленський не відступив від свого демократичного образу правового лідера і не пішов на забаганки Єрмака, Татарова й Ко, а зробив те, що має бути за законом - призначив того, кого було обрано на керівника САП", - наголосила Федина.

3 лютого, конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури втретє не затвердила результати конкурсу через відсутність кворуму

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