Мені здається, що владі слід припинити розмови про розмову нашого президента з китайським лідером Сі.

Назвавши Путіна другом, президент Сі публічно зробив політичний вибір.

Показовою є відсутність бажання китайського керівника розмовляти з Києвом делегітимізує його мирні пропозиції.

Показова відсутність бажання китайського керівника розмовляти з Києвом делегітимізує його мирні пропозиції

У чому сенс наполегливості нашої сторони?

Спочатку ми роками не ухвалюємо рішення про призначення посла в Китаї. Тепер ділимося з усім світом, що дуже хочемо розмови глав держав.

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На мою думку, така лінія поведінки не принесе користі. Друзі Путіна з різних частин світу розпочали марафон мирних ініціатив. Немає потреби закликати їх на Олімпіаду до нас у гості. Тим більше, що вони вважають, що мир принесе краса їхнього забігу, а не арешт божевільного друга, який вирішив постріляти на стадіоні.

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Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

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