Зеленському не варто говорити із Сі Цзіньпіном
Назвавши Путіна другом, президент Сі публічно зробив політичний вибір. Про що говорити з другом ворога?
Мені здається, що владі слід припинити розмови про розмову нашого президента з китайським лідером Сі.
Назвавши Путіна другом, президент Сі публічно зробив політичний вибір.
Показовою є відсутність бажання китайського керівника розмовляти з Києвом делегітимізує його мирні пропозиції.
Показова відсутність бажання китайського керівника розмовляти з Києвом делегітимізує його мирні пропозиції
У чому сенс наполегливості нашої сторони?
Спочатку ми роками не ухвалюємо рішення про призначення посла в Китаї. Тепер ділимося з усім світом, що дуже хочемо розмови глав держав.
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На мою думку, така лінія поведінки не принесе користі. Друзі Путіна з різних частин світу розпочали марафон мирних ініціатив. Немає потреби закликати їх на Олімпіаду до нас у гості. Тим більше, що вони вважають, що мир принесе краса їхнього забігу, а не арешт божевільного друга, який вирішив постріляти на стадіоні.
Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики
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