Зеленському важливо було прийняти піарний закон "проти олігархів", який посилює його диктаторські функції, - Княжицький

Про це заявив у Facebook народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Микола Княжицький.

“Зеленському важливо було прийняти декларативний піарний закон "проти олігархів", який натомість посилює його диктаторські функції. Ясно, що представники олігархів цього закону не боялися, але шантажували Зеленського, що голоси не дадуть, якщо він не виконає їхніх умов. Умови полягали в тому, що наступний проєкт 5600, який підвищував податки в тому числі для олігархічних бізнесів не буде прийнято. Зеленський пішов на змову з олігархами, 5600 зняли”, - написав Княжицький.

За його словами, у результаті фракції близькі до Коломойського, Веревського, більшість людей Ахметова і частина фракції Голос погодилися не лише підтримати Зеленського, а й обмежити права депутатів обговорити поправки до закону про олігархів.



Також нардеп оприлюднив свої поправки до законопроекту про олігархів. “Всупереч закону, влада Слуг відмовилася надавати слово опозиції для врахування поправок. Подаю їх тут для обгрунтування”, - написав Княжицький.



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