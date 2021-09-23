Зеленському важливо було прийняти піарний закон "проти олігархів", який посилює його диктаторські функції, - Княжицький
На думку Княжицького, представники олігархату шантажували Зеленського, що не дадуть голосів за закон про олігархів, якщо він не виконає їхніх умов
Про це заявив у Facebook народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Микола Княжицький.
“Зеленському важливо було прийняти декларативний піарний закон "проти олігархів", який натомість посилює його диктаторські функції. Ясно, що представники олігархів цього закону не боялися, але шантажували Зеленського, що голоси не дадуть, якщо він не виконає їхніх умов. Умови полягали в тому, що наступний проєкт 5600, який підвищував податки в тому числі для олігархічних бізнесів не буде прийнято. Зеленський пішов на змову з олігархами, 5600 зняли”, - написав Княжицький.
За його словами, у результаті фракції близькі до Коломойського, Веревського, більшість людей Ахметова і частина фракції Голос погодилися не лише підтримати Зеленського, а й обмежити права депутатів обговорити поправки до закону про олігархів.
- Нагадаємо, що фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" подали заяву про відсторонення головуючого у ВР Руслана Стефанчука від розгляду законопроєкту про олігархів. Проте парламент провалив голосування. Опозиція вважала, що Стефанчук порушує регламент.
- 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
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