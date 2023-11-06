Земан назвав своє ставлення до Путіна помилкою і "найбільшою невдачею", а самого диктатора - "нерозумною людиною"
Колишній президент Чехії Мілош Земан назвав своєю головною невдачею за десять років на посаді очільника держави те, що він помилився стосовно президента Росії Володимира Путіна
Про це пише Vinegret.cz.
"Моя найбільша невдача полягає в тому, що я тотально помилявся щодо Володимира Путіна, тому що тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну", - сказав Земан.
За його словами, вторгнення завдало збитків не лише Україні, а й Росії, причому колосальним.
"Мало хто усвідомлює, але Путін є людиною, яка нашкодила власній країні. Я завжди намагався відстоювати національні інтереси, добре чи не дуже мені це виходило, нехай оцінюють інші. Але ніхто не може мені дорікнути, що я комусь потурав", - зазначив експрезидент Чехії.
Що відомо про колишнього президента Чехії та його ставлення до війни в Україні
Зазначається, що Мілош Земан обіймав посаду президента Чехії два терміни поспіль - з 8 березня 2013 року по 8 березня 2023 року. Майже всі десять років він виступав за розвиток співпраці з Росією та неодноразово висловлювався за зняття антиросійських санкцій, накладених Заходом за анексію Криму.
За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Земан говорив, що не вірить у такий сценарій, оскільки "росіяни не божевільні". Відразу після початку війни він визнав свою помилку і заявив, що дії Росії виявилися більш агресивними, ніж він вважав раніше. Також чеський політик підтримав запровадження жорстких санкцій проти РФ, подальше надання Україні зброї, а також використання чеської армії для навчання українців.
У своєму різдвяному зверненні до громадян він назвав російську агресію в Україні найбільшою проблемою року, що минає. Земан тоді сказав, що повністю підтримує допомогу Чехії Україні, і вірить, що рано чи пізно тиск вільних країн змусить Росію залишити територію України.
Наприкінці свого президентства, у березні 2023 року, Земан надав Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Чехії. Президент України удостоївся ордена Білого лева за прояви мужності і хоробрості, коли залишився у своїй країні, попри пропозиції про евакуацію.
У січні експрезидент Чехії заявив, що Путіна від влади усунуть або військові, які розуміють слабкість свого керівництва, або бізнесмени, які відчувають вплив санкцій проти РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.82
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе