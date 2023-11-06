Земан назвав своє ставлення до Путіна помилкою і "найбільшою невдачею", а самого диктатора - "нерозумною людиною"

Про це пише Vinegret.cz.

"Моя найбільша невдача полягає в тому, що я тотально помилявся щодо Володимира Путіна, тому що тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну", - сказав Земан.

За його словами, вторгнення завдало збитків не лише Україні, а й Росії, причому колосальним.

"Мало хто усвідомлює, але Путін є людиною, яка нашкодила власній країні. Я завжди намагався відстоювати національні інтереси, добре чи не дуже мені це виходило, нехай оцінюють інші. Але ніхто не може мені дорікнути, що я комусь потурав", - зазначив експрезидент Чехії.

Що відомо про колишнього президента Чехії та його ставлення до війни в Україні

Зазначається, що Мілош Земан обіймав посаду президента Чехії два терміни поспіль - з 8 березня 2013 року по 8 березня 2023 року. Майже всі десять років він виступав за розвиток співпраці з Росією та неодноразово висловлювався за зняття антиросійських санкцій, накладених Заходом за анексію Криму.

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Земан говорив, що не вірить у такий сценарій, оскільки "росіяни не божевільні". Відразу після початку війни він визнав свою помилку і заявив, що дії Росії виявилися більш агресивними, ніж він вважав раніше. Також чеський політик підтримав запровадження жорстких санкцій проти РФ, подальше надання Україні зброї, а також використання чеської армії для навчання українців.

У своєму різдвяному зверненні до громадян він назвав російську агресію в Україні найбільшою проблемою року, що минає. Земан тоді сказав, що повністю підтримує допомогу Чехії Україні, і вірить, що рано чи пізно тиск вільних країн змусить Росію залишити територію України.

Наприкінці свого президентства, у березні 2023 року, Земан надав Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Чехії. Президент України удостоївся ордена Білого лева за прояви мужності і хоробрості, коли залишився у своїй країні, попри пропозиції про евакуацію.

У січні експрезидент Чехії заявив, що Путіна від влади усунуть або військові, які розуміють слабкість свого керівництва, або бізнесмени, які відчувають вплив санкцій проти РФ.