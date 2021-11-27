Земану дозволили лікувати коронавірус вдома. Завтра він призначатиме нового прем'єра

Очільник адміністрації глави чеської держави Вратислав Минарж підтвердив у суботу, 27 листопада, що Земана було перевезено до своєї резиденції у замку в Ланах, повідомляє Radio Prague.



Очікується, що Мілош Земан у неділю,28 листопада, призначить голову Громадянсько-демократичної партії Петра Фіалу прем'єр-міністром.



"Празький Град продовжує підготовку до церемонії, незважаючи на хворобу президента", - наголошує радіостанція.