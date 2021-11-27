Земану дозволили лікувати коронавірус вдома. Завтра він призначатиме нового прем'єра
Президент Чеської Республіки Мілош Земан залишив Центральний військовий шпиталь Праги, куди його доправили у четвер, 25 листопада 2021 року, після виявленого зараження коронавірусом
Очільник адміністрації глави чеської держави Вратислав Минарж підтвердив у суботу, 27 листопада, що Земана було перевезено до своєї резиденції у замку в Ланах, повідомляє Radio Prague.
Очікується, що Мілош Земан у неділю,28 листопада, призначить голову Громадянсько-демократичної партії Петра Фіалу прем'єр-міністром.
"Празький Град продовжує підготовку до церемонії, незважаючи на хворобу президента", - наголошує радіостанція.
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