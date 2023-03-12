Землі в Україні, забруднені вибухівкою, можуть сягати розмірів Великої Британії, - NYT
Росіяни навмисне мінують цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих територій, аби не дати українцям повернути стабільне життя
Про це мовиться у статті The New York Times.
Журналісти NYT опублікували великий репортаж зі звільнених територій Херсонської області, зокрема поспілкувавшись із місцевими фермерами.
HALO Trust, глобальна організація з розмінування, вважає, що міни та вибухівка могла забруднити територію України розміром з Велику Британію. У жодному регіоні проблема не стоїть так гостро, як у Херсонській області, де російські війська майже скрізь залишили вибухівку після того, як восени українські війська її відтіснили.
Голова Асоціації фермерів Херсонщини Олександр Гордієнко розповів, що деякі фермери з обережністю обстежували власні землі: тільки він сам із металошукачем та більшим приладом на тракторі знайшов близько 1500 мін.
"Росіяни мінували все: від міст і ліній електропередач до дитячих іграшок, собачих будок і вуликів", — сказав Олександр Дворецький, керівник відділу розмінування в регіоні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. "Мета полягала в тому, щоб не дати нам повернути людям стабільне життя".
За словами Олександра Дворецького, з жовтня його сапери знищили понад 16 тисяч мін і боєприпасів, у тому числі касетних. Він зазначив, це лише незначна частка від загальної кількості.
Багато українських фермерів переконані, що російські війська націлилися на їхні поля та техніку, щоб морити українців голодом і знищити один із найважливіших економічних двигунів країни.
- Нагадаємо, на Волині, на одній із замінованих від початку повномасштабного вторгнення Росії ділянок, автомобіль підірвався на міні, там перебували бійці 100-ї бригади ТрО.
- У селі Іщенка Великоолександрівської громади Херсонської області автомобіль із цивільними підірвався на російській міні, внаслідок чого 2 людини загинули.
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