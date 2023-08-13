Землю накрив потужний Персеїдський метеорний дощ
У ніч на неділю, 13 серпня, Персеїдський метеорний дощ (Персеїди) накрив Землю, коли вона перетинала шлях комети Свіфта-Туттля
Про це повідомляє видання BBC.
Зазначається, що коли уламки комети потрапляють в атмосферу Землі, вони згорають, що призводить до яскравих спалахів, відомих як падаючі зірки, які можна побачити неозброєним оком.
За цим щорічним природним явищем можна спостерігати в однаковий час у липні та серпні щороку, і цього року пік припав на ніч суботи та ранні години неділі.
Як відомо, метеори, які можуть мати розмір піщинки або горошинки, врізалися в атмосферу Землі зі швидкістю 215 000 км за годину.
- 10 серпня повідомлялося, що найвідоміший метеорний потік Персеїди досягне свого піка цими вихідними, а саме у ніч з 12 на 13 серпня.
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