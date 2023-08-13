Землю накрив потужний Персеїдський метеорний дощ

Про це повідомляє видання BBC.

Зазначається, що коли уламки комети потрапляють в атмосферу Землі, вони згорають, що призводить до яскравих спалахів, відомих як падаючі зірки, які можна побачити неозброєним оком.

За цим щорічним природним явищем можна спостерігати в однаковий час у липні та серпні щороку, і цього року пік припав на ніч суботи та ранні години неділі.

Як відомо, метеори, які можуть мати розмір піщинки або горошинки, врізалися в атмосферу Землі зі швидкістю 215 000 км за годину.