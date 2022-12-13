Зенітні гармати та пристрої для протидії дронам: Британія виділила новий пакет військової допомоги Україні
Велика Британія 13 грудня оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 50 млн фунтів стерлінгів
Про це у Twitter повідомило міністерство закордонних справ Британії.
Українські військові отримають 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.
"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат і технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з дронами", - йдеться у повідомленні міністерства.
- 9 грудня Велика Британія розширила санкції проти РФ та Ірану, зокрема до санкційного списку внесли російських силовиків та іранських чиновників.
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