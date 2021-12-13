"Зернова" схема на 157 млн грн: екскерівників кількох держпідприємств викрили на масштабних розкраданнях

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.



Слідство встановило, що впродовж 2011-2017 років керівники трьох державних хлібозаготівельних підприємств залучили пов'язані приватних компанії та спільно організували схему зі створення штучної заборгованості.



"Отримувані в незаконний спосіб кошти або права вимоги спрямовували через складний ланцюг перерахувань та переуступлень на підконтрольні їм компанії, в тому числі за кордоном", - йдеться в повідомленні.



Детективи НАБУ зафіксували шість епізодів такої ймовірно корупційної діяльності. Крім того, учасники схеми позбавили держпідприємства торгової марки за безцінь при тому, що її вартість, за результатами експертиз, становить 20 млн грн.



НАБУ та САП встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до вчинення злочинів.



10 грудня 2021 року зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, 23 листопада 2021 НАБУ за процесуального керівництва САП повідомило про підозру виконувачу обов'язків директора "Охтирського комбінату хлібопродуктів" у організації розтрати зерна на суму понад 3,2 млн грн.