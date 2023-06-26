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Головна Війна з Росією "Зерновий коридор": найбільшими покупцями є Іспанія, Китай і Туреччина, - амбасадорка з особливих доручень МЗС України Трофімцева

"Зерновий коридор": найбільшими покупцями є Іспанія, Китай і Туреччина, - амбасадорка з особливих доручень МЗС України Трофімцева

26 червня, 2023 понедiлок
17:16
Війна з Росією зерно, зернова угода

Амбасадорка з особливих доручень МЗС України Ольга Трофімцева повідомила, що за весь період роботи “зернового коридору” Україна експортувала понад 32 млн тонн зернових через порти Чорного моря

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"До сьогоднішнього дня "зерновим коридором" вдалося експортувати понад 32 млн тонн зернових. Це дуже непогана цифра. Серед трійки покупців лідирує Іспанія, через яку зернові транспортуються далі в країни ЄС. Також лідерами в купівлі українського зерна є Китай та Туреччина. Минулого року в жовтні ми експортували понад 3,5 млн тонн зернових за місяць через порти Чорного моря. Зараз цифра значно знизилась. За травень цього року ми експортували лише 1,2 млн тонн зернових", - розповіла Трофімцева.

Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
зернові
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