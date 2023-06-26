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Додаткові пункти й сухі порти: Україна розробила план на випадок виходу РФ із "зернової угоди"

26 червня, 2023 понедiлок
13:55
Економіка зерно, зерновий термінал

Україна розробила альтернативний план продовження експорту агропродукції на випадок припинення роботи зернового коридору з ініціативи російської сторони

Про це в ефірі телемарафону 26 червня сказав перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, Україна готується до розширення пропускної спроможності Дунайського регіону. Також триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу і сухих портів на західному кордоні з Польщею та Румунією.

Також у бюджеті передбачено 20 млрд грн як страховка для потенційного страхування суден, які погодяться перевозити українське зерно в разі припинення роботи зернового коридору.

Що стосується цін на зернові, в Мінагрополітики сподіваються, що до вересня вони вирівняються і будуть наближені до минулорічних.

"Нещодавно інформація про несприятливі умови у США вплинула на кукурудзу, ціни на яку пішли вгору. Тому говорити, якими будуть кінцеві ціни на зернові, поки що зарано. Вони стануть відомі ближче до вересня, коли закінчиться вегетація в північній півкулі. Є надія, що ситуація вирівняється і з мінімальним відхиленням, але експорт наближатиметься до показників попереднього року", - резюмував Висоцький.

Ситуація з експортом українського зерна

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дії росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

  • перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT
  • поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
  • скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
  • відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
  • розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу.

Україна шукає альтернативних шляхів постачання зерна до країн Африки, Європи та Азії.

23 червня стало відомо, що Україна візьме участь у будівництві зернового терміналу в Нігерії.

Новини
Україна
зерно
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