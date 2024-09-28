Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології SpaceX готується до запуску капсули, яка поверне на землю екіпаж Starliner, що застряг на МКС

SpaceX готується до запуску капсули, яка поверне на землю екіпаж Starliner, що застряг на МКС

Марія Науменко
28 вересня, 2024 субота
19:43
Технології

У суботу, 28 вересня, SpaceX відправить на Міжнародну космічну станцію капсулу Freedom, аби повернути на землю астронавтів Starliner

Зміст

Про це повідомляє The Washington Post.

Ракета-носій Falcon 9 стартує о 13:17 за Східним часом (21:17 за Київським часом) з Космічного центру імені Кеннеді. Запуск відбудеться із затримкою в два дні через ураган "Гелен".

У виданні зазначили, що замість стандартного чотиримісного екіпажу, капсула перевозитиме лише двох членів екіпажу: астронавта NASA Ніка Хейга та космонавта Роскосмосу Олександра Горбунова.

Суніта Вільямс та Баррі Вілмор, які перебувають на МКС з початку червня, залишаться на борту до прибуття Crew-9, а їхнє повернення заплановане на лютий.

Нагадуємо, після виявлення серйозних проблем на космічному кораблі Boeing Starliner, зокрема, несправності двигунів та витоку гелію, NASA визнало його непридатним для повернення екіпажу.

Що відомо про місію Starliner

У середу, 5 червня, Boeing Starliner успішно вийшов на орбіту Землі під час своєї першої пілотованої місії з екіпажем NASA на Міжнародну космічну станцію.

25 червня NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing.

25 серпня у NASA заявили, що екіпаж космічного корабля Starliner, астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, залишаться на космічній станції до 2025 року, а Boeing Starliner повернуть без них.

Астронавти, які тимчасово застрягли на борту Міжнародної космічної станції через технічні неполадки Boeing Starliner, поскаржились на моторошні звуки, які доносились з корабля.

Космічний корабель Boeing Starliner приземлився в пустелі Нью-Мексико ввечері 6 вересня, завершивши тримісячну випробувальну місію, під час якої стались технічні проблеми. Екіпаж залишився на МКС.

Теги:
Світ
Наука
космос
США
Читайте також:
полонені окупанти
Автор Ксенія Золотова
27 вересня, 2024 п'ятниця
ГУР: Командири росіян тримали дисципліну тотальним страхом, насиллям і вбивствами на заблокованому Вовчанському агрегатному заводі
Олаф Шольц
Автор Юлія Лаврук
25 вересня, 2024 середа
"Справа зрушилася з мертвої точки": Шольц заявив про необхідність реформувати Радбез ООН
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
27 вересня, 2024 п'ятниця
Де вихідними дощитиме та коли похолодає: прогноз погоди від Наталки Діденко
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.76
    Продаж 46.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
28 вересня
20:09
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
У Трампа було велике бажання принизити Зеленського, - Портников
20:06
Оновлено
"Карпати" - "Полісся" 1:3 (28.09.2024)
"Полісся" розбило "Карпати", "Чорноморець" вирвав нічию у ЛНЗ. Розклад і результати 8-го туру УПЛ
20:04
"Першими дізнаються росіяни": у Зеленського відповіли, коли оприлюднять відповідь на прохання України бити вглиб РФ
20:00
OPINION
Ждунство, лукавство і цинізм — це генотип Моспатріархії імені Сталіна
19:47
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Реалізацію треба очікувати з кінця листопада до початку грудня: Безсмертний про дозвіл Україні бити по території РФ
19:37
Інтерв’ю
Павел Коваль, польський депутат
Дипломатична бравада Зеленського має сенc, - польський депутат Павел Коваль
19:13
Анонс
Дні польського кіно
Дні польського кіно в Україні: шість фільмів в кінотеатрах Києва, Львова, Луцька, Вінниці, Одеси, Харкова та Житомира
19:07
Ексклюзив
Хассан Насралла
"Позиції "Хезболли" будуть ослаблені, але про повний розгром не йдеться": сходознавець Якубович про ліквідацію Хасана Насралли
19:00
На залізничному мосту в Самарській області РФ пролунав вибух, - росЗМІ
18:47
Куди в Києві поділися горобці: пояснює еколог
18:30
Оновлено
Суддя Верховного Суду України Леонід Миколайович Лобойко
Суддю Верховного Суду України Лобойка росіяни вбили в його рідному селищі на Харківщині: усі подробиці
18:12
Ексклюзив
замах на Трампа
До появи Трампа понад 20 млн американців навіть не ходили голосувати, - професор Айзенберг
18:04
аеропорт маска
Єврокомісія та Агентство з авіабезпеки ЄС закликали авіакомпанії не літати над Ліваном та Ізраїлем
18:01
OPINION
Як Москва і Пекін хотіли показати "кузькіну мать" Заходу
17:55
Командир батальйону безпілотників 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського Сергій Варакін
"А яка тоді роль і місце Міністерства оборони?!" Новопризначений комбат Варакін з 58 бригади обурений тим, що "потрібно все знаходити самому"
17:48
Вибух
У Слатиному на Харківщині через ворожий авіаудар загинули три людини, є поранені
17:13
Оновлено
Удар РФ по Сумах 28 вересня
Війська РФ зранку двічі атакували медзаклад у Сумах: загинули 9 людей, серед них поліцейський, 20 осіб поранено
17:07
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті від початку доби відбулося 66 боєзіткнень: ворог застосував 14 КАБів по Курщині
17:05
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни обстріляли сільську крамницю у Ясеновому на Донеччині: загинули 2 людини, є поранений
16:54
Ексклюзив
Shahed 136
Білоруський ВПК може виготовляти такі речі: правозахисник Стрижак про виробництво "шахедів" у Білорусі
16:50
Російські військові
Російські війська готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку: речник ОУВ "Таврія" Волошин розповів, де саме
16:45
спорт, Формула 1, світ, Велика Британія
Українець Бондарев дебютував у Формулі-4: фінішував 19-м
16:33
Огляд
Артем Довбик, "Рома"
Успіх футзалістів, фіаско "Динамо" в ЛЄ та "імператор Довбик": огляд новин українського спорту за тиждень
16:22
росія - китай
Захід має "чіткі докази" того, що Китай постачає Росії зброю для війни проти України, - The Times
16:15
Гельсінська комісія закликала США визнати Росію постійною загрозою та переглянути стратегію взаємодії
16:04
OPINION
Економіка та облікова ставка НБУ: суперечності наростають
16:02
Ексклюзив
повістка
Зверніть увагу на нововведення: адвокат з військового права про повістки Укрпоштою
15:38
російський МІ 8
У Пакистані розбився гелікоптер з трьома російськими пілотами на борту: 6 людей загинули
15:34
Курська область
Операція ЗСУ в Курській області створила для Путіна стратегічну проблему, - голова Військового комітету НАТО Бауер
15:34
Марія Захарова
Підрив "Північних потоків": У МЗС Росії пригрозили зверненням до суду ООН
15:11
Оновлено
У Московській області ліквідовано керівника центру БПЛА міноборони РФ Коломєйцева, - ГУР
14:54
Оновлено
Хасан Насралла
"Хезболла" офіційно підтвердила загибель Хасана Насралли
14:39
Оновлено
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Розчаровані рішенням": МЗС України прокоментувало відмову МФЧХ виключити зі свого складу російський підрозділ
14:38
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Верховного лідера Ірану Хаменеї евакуювали в безпечне місце після ліквідації лідера "Хезболли"
14:24
Іран
Іран має намір розгорнути свої війська в Лівані
14:09
Ексклюзив
Роман Безсмертний
У цьому пакеті є відповідь на питання щодо високоточної далекобійної зброї: Безсмертний про оборонну допомогу США на $7,9 млрд
14:06
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Росіяни утримують понад 23 тис. українців у пунктах тимчасового розміщення у віддалених регіонах РФ, - ЦНС
14:02
OPINION
Колообіг міністерств у природі, або Чому МКСК не врятує ні культуру, ні стратегічні комунікації 
13:39
Ексклюзив
"Це серце Херсонського краю": у Києві відзначили 315-ту річницю з дня заснування Голої Пристані
13:27
OPINION
Освіта для біженців: Україна програє?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV