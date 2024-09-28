SpaceX готується до запуску капсули, яка поверне на землю екіпаж Starliner, що застряг на МКС

Про це повідомляє The Washington Post.

Ракета-носій Falcon 9 стартує о 13:17 за Східним часом (21:17 за Київським часом) з Космічного центру імені Кеннеді. Запуск відбудеться із затримкою в два дні через ураган "Гелен".

У виданні зазначили, що замість стандартного чотиримісного екіпажу, капсула перевозитиме лише двох членів екіпажу: астронавта NASA Ніка Хейга та космонавта Роскосмосу Олександра Горбунова.

Суніта Вільямс та Баррі Вілмор, які перебувають на МКС з початку червня, залишаться на борту до прибуття Crew-9, а їхнє повернення заплановане на лютий.

Нагадуємо, після виявлення серйозних проблем на космічному кораблі Boeing Starliner, зокрема, несправності двигунів та витоку гелію, NASA визнало його непридатним для повернення екіпажу.

Що відомо про місію Starliner

У середу, 5 червня, Boeing Starliner успішно вийшов на орбіту Землі під час своєї першої пілотованої місії з екіпажем NASA на Міжнародну космічну станцію.

25 червня NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing.

25 серпня у NASA заявили, що екіпаж космічного корабля Starliner, астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, залишаться на космічній станції до 2025 року, а Boeing Starliner повернуть без них.

Астронавти, які тимчасово застрягли на борту Міжнародної космічної станції через технічні неполадки Boeing Starliner, поскаржились на моторошні звуки, які доносились з корабля.

Космічний корабель Boeing Starliner приземлився в пустелі Нью-Мексико ввечері 6 вересня, завершивши тримісячну випробувальну місію, під час якої стались технічні проблеми. Екіпаж залишився на МКС.