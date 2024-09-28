Захід має "чіткі докази" того, що Китай постачає Росії зброю для війни проти України, - The Times

Про це пише The Times з посиланням на західного посадовця.

За його словами, союзники отримали звіт, який вказує на те, що китайська компанія відправила в Росію "низку спеціальних військових безпілотників", які застосовувалися в Україні.

Співрозмовник не розкрив назву компанії, але зазначив, що угода відбулася минулого року, та наголосив, що наразі існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".

Читайте також: Блінкен заявив, що слова Китаю про мир в Україні не збігаються з діями

Чиновник також підтвердив оприлюднену раніше інформацію щодо створення Росією в Китаї програми озброєнь для розробки та виробництва ударних БПЛА дальнього радіуса дії.

Раніше Reuters писало, що російська компанія ІЕМЗ "Купол" повідомила Міноборони РФ, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війні проти України.