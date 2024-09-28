Захід має "чіткі докази" того, що Китай постачає Росії зброю для війни проти України, - The Times
Західні чиновники вважають, що отримали докази постачання Китаєм зброї до Росії, що може означати суттєву ескалацію залучення Пекіна до війни проти України
Про це пише The Times з посиланням на західного посадовця.
За його словами, союзники отримали звіт, який вказує на те, що китайська компанія відправила в Росію "низку спеціальних військових безпілотників", які застосовувалися в Україні.
Співрозмовник не розкрив назву компанії, але зазначив, що угода відбулася минулого року, та наголосив, що наразі існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".
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Чиновник також підтвердив оприлюднену раніше інформацію щодо створення Росією в Китаї програми озброєнь для розробки та виробництва ударних БПЛА дальнього радіуса дії.
Раніше Reuters писало, що російська компанія ІЕМЗ "Купол" повідомила Міноборони РФ, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війні проти України.
- Співголова українсько-китайської ділової ради Ігор Литвин зазначив, що вже деякий час російська корпорація має можливість виготовляти дрони на території Китаю.
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