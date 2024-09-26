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Ексклюзив

"Пройшло поза увагою відповідних органів": дипломат Литвин про можливе виробництво Росією дронів у Китаї

Оксана Ліховід
26 вересня, 2024 четвер
20:40
Війна з Росією російський безпілотник

Надзвичайний та повноважний посол України в КНР (1999-2001 рр.), співголова українсько-китайської ділової ради Ігор Литвин зазначив, що вже деякий час російська корпорація має можливість виготовляти дрони на території Китаю

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Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Йдеться про те, що російська корпорація, яка виготовляє дрони, має можливість виготовляти їх на території Китаю вже деякий час. Наразі немає деталей, чи це спільне підприємство, чи підприємство зі 100% іноземним капіталом, але така ймовірність існує", - зауважив Литвин.

Дипломат нагадав, що з 1 вересня Китай заборонив експорт своїх безпілотних апаратів як в Україну, так і в Росію.

"Проте ніде не йшлося про те, що Росія чи Україна можуть зареєструвати підприємство на території КНР і використовувати його виробничі потужності для забезпечення потреб у цих безпілотниках. Можливо, це пройшло поза увагою відповідних органів і структур, які мали б слідкувати та контролювати ці процеси. Поки що немає жодної реакції від наших офіційних осіб чи претензій до китайської сторони", - наголосив Литвин.

  • Reuters із посиланням на джерела пише, що Росія створила в Китаї проєкт із розробки та виробництва ударних дронів для використання у війні проти України. У Білому домі висловили "глибоку стурбованість".

Реакція Білого дому

Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленням про те, що Росія має секретний проєкт бойових безпілотників у Китаї, пише Reuters.

"Сполучені Штати наразі не бачать нічого, що вказувало б на те, що уряд Китайської Народної Республіки знав про ці транзакції або що держава брала участь у наданні військової допомоги Росії", - йдеться у повідомленні.

Проте, речник Ради нацбезпеки зауважив, що Китай несе відповідальність за те, щоб його компанії не надавали такої допомоги.

За його словами, Сполучені Штати готові вжити негайних заходів проти китайських компаній, а також перевірити, які банки сприяли транзакціям з російською організацією, яка потрапила під санкції.

Теги:
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Україна
Росія
Китай
безпілотник
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