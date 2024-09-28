У Слатиному на Харківщині через ворожий авіаудар загинули три людини, є поранені
У суботу, 28 вересня, російська армія завдала авіаудару по Слатиному на Харківщині. Внаслідок атаки три людини загинули, ще троє отримали поранення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок ворожого авіаудару по Слатиному загинули троє людей. Також є поранені. На місці працюють екстрені служби.
Згодом Синєгубов поінформував, що за оновленою інформацією, щонайменше троє людей отримали поранення. Одна жінка - у важкому стані.
"Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, пошкоджений заклад освіти, магазини. Люди в цей час перебували на вулиці", - написав Синєгубов.
- У суботу, 28 вересня, російська окупаційна армія атакувала цивільне авто в Козачій Лопані на Харківщині. В результаті обстрілу загинув суддя Верховного Суду, три жінки поранені
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