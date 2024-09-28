Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Слатиному на Харківщині через ворожий авіаудар загинули три людини, є поранені

У Слатиному на Харківщині через ворожий авіаудар загинули три людини, є поранені

Юлія Лаврук
28 вересня, 2024 субота
17:48
Війна з Росією Вибух

У суботу, 28 вересня, російська армія завдала авіаудару по Слатиному на Харківщині. Внаслідок атаки три людини загинули, ще троє отримали поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами,  внаслідок ворожого авіаудару по Слатиному загинули троє людей. Також є поранені. На місці працюють екстрені служби.

Згодом Синєгубов поінформував, що за оновленою інформацією, щонайменше троє людей отримали поранення. Одна жінка - у важкому стані.

"Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, пошкоджений заклад освіти, магазини. Люди в цей час перебували на вулиці", - написав Синєгубов.

  • У суботу, 28 вересня, російська окупаційна армія атакувала цивільне авто в Козачій Лопані на Харківщині. В результаті обстрілу загинув суддя Верховного Суду, три жінки поранені
Теги:
Україна
російська армія
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
27 вересня, 2024 п'ятниця
Назва "Іллічівськ" - ***ня": суд ухвалив рішення щодо лайки Соловій на фестивалі в Чорноморську
Автор Дар'я Тарасова
27 вересня, 2024 п'ятниця
Режисер Ахтем Сеїтаблаєв розповів, чи зазнає тиску його син у Криму через службу батька в ЗСУ
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Автор Влад Дідусь
27 вересня, 2024 п'ятниця
Зеленський під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку представив йому План перемоги та запросив відвідати Україну
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.78
    Продаж 46.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
28 вересня
18:30
Оновлено
Суддя Верховного Суду України Леонід Миколайович Лобойко
Суддю Верховного Суду України Лобойка росіяни вбили в його рідному селі на Харківщині: усі подробиці
18:12
Ексклюзив
замах на Трампа
До появи Трампа понад 20 млн американців навіть не ходили голосувати, - професор Айзенберг
18:04
аеропорт маска
Єврокомісія та Агентство з авіабезпеки ЄС закликали авіакомпанії не літати над Ліваном та Ізраїлем
18:01
OPINION
Як Москва і Пекін хотіли показати "кузькіну мать" Заходу
17:55
Командир батальйону безпілотників 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського Сергій Варакін
"А яка тоді роль і місце Міністерства оборони?!" Новопризначений комбат Варакін з 58 бригади обурений тим, що "потрібно все знаходити самому"
17:13
Оновлено
Удар РФ по Сумах 28 вересня
Війська РФ зранку двічі атакували медзаклад у Сумах: загинули 9 людей, серед них поліцейський, 20 осіб поранено
17:07
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті від початку доби відбулося 66 боєзіткнень: ворог застосував 14 КАБів по Курщині
17:05
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни обстріляли сільську крамницю у Ясеновому на Донеччині: загинули 2 людини, є поранений
16:54
Ексклюзив
Shahed 136
Білоруський ВПК може виготовляти такі речі: правозахисник Стрижак про виробництво "шахедів" у Білорусі
16:50
Російські військові
Російські війська готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку: речник ОУВ "Таврія" Волошин розповів, де саме
16:45
спорт, Формула 1, світ, Велика Британія
Українець Бондарев дебютував у Формулі-4: фінішував 19-м
16:33
Огляд
Артем Довбик, "Рома"
Успіх футзалістів, фіаско "Динамо" в ЛЄ та "імператор Довбик": огляд новин українського спорту за тиждень
16:22
росія - китай
Захід має "чіткі докази" того, що Китай постачає Росії зброю для війни проти України, - The Times
16:15
Гельсінська комісія закликала США визнати Росію постійною загрозою та переглянути стратегію взаємодії
16:04
OPINION
Економіка та облікова ставка НБУ: суперечності наростають
16:02
Ексклюзив
повістка
Зверніть увагу на нововведення: адвокат з військового права про повістки Укрпоштою
15:38
російський МІ 8
У Пакистані розбився гелікоптер з трьома російськими пілотами на борту: 6 людей загинули
15:34
Курська область
Операція ЗСУ в Курській області створила для Путіна стратегічну проблему, - голова Військового комітету НАТО Бауер
15:34
Марія Захарова
Підрив "Північних потоків": У МЗС Росії пригрозили зверненням до суду ООН
15:11
Оновлено
У Московській області ліквідовано керівника центру БПЛА міноборони РФ Коломєйцева, - ГУР
14:54
Оновлено
Хасан Насралла
"Хезболла" офіційно підтвердила загибель Хасана Насралли
14:39
Оновлено
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Розчаровані рішенням": МЗС України прокоментувало відмову МФЧХ виключити зі свого складу російський підрозділ
14:38
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Верховного лідера Ірану Хаменеї евакуювали в безпечне місце після ліквідації лідера "Хезболли"
14:24
Іран
Іран має намір розгорнути свої війська в Лівані
14:09
Ексклюзив
Роман Безсмертний
У цьому пакеті є відповідь на питання щодо високоточної далекобійної зброї: Безсмертний про оборонну допомогу США на $7,9 млрд
14:06
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Росіяни утримують понад 23 тис. українців у пунктах тимчасового розміщення у віддалених регіонах РФ, - ЦНС
14:02
OPINION
Колообіг міністерств у природі, або Чому МКСК не врятує ні культуру, ні стратегічні комунікації 
13:39
Ексклюзив
"Це серце Херсонського краю": у Києві відзначили 315-ту річницю з дня заснування Голої Пристані
13:27
OPINION
Освіта для біженців: Україна програє?
13:07
Зеленський і Блінкен
Блінкен: США вивчають План перемоги Зеленського і розглядають "додаткові дії"
12:55
Київ
Росіяни атакують дронами Херсонщину: постраждали щонайменше 6 людей
12:50
В Одесі демонтувати барельєф ордена Леніна та медалі "Золота зірка" на площі 10 квітня
В Одесі демонтували барельєф ордена Леніна та медалі "Золота зірка" на площі 10 Квітня
12:43
Нагородження військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша
Сирський нагородив воїнів 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша
12:38
В Україну з окупації повернули трьох дітей
В Україну повернули ще трьох дітей, яких окупанти вивезли з Олешківського інтернату до Скадовська та Росії
12:30
Russia Today
Емігрантка з України керувала показом пропаганди РФ у Німеччині
12:15
Ексклюзив
HIMARS
Удар по Сумах: потрібне стратегічне рішення для захисту від "шахедів", - авіаексперт Храпчинський
12:14
На фото: Лана Дель Рей
Лана Дель Рей уперше вийшла заміж: що відомо про обранця співачки
12:07
Оновлено
Удар по управлінню поліції в Кривому Розі 27 вересня: кількість загиблих зросла до 4
12:01
OPINION
Чому Трамп "змінив" свій погляд на Україну та що це означає
11:43
Кирило Буданов
Буданов перевірив позиції українських воїнів на Харківщині, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV