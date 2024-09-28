У Слатиному на Харківщині через ворожий авіаудар загинули три людини, є поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожого авіаудару по Слатиному загинули троє людей. Також є поранені. На місці працюють екстрені служби.

Згодом Синєгубов поінформував, що за оновленою інформацією, щонайменше троє людей отримали поранення. Одна жінка - у важкому стані.

"Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, пошкоджений заклад освіти, магазини. Люди в цей час перебували на вулиці", - написав Синєгубов.