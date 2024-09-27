УПЛ: розклад матчів і трансляцій 8-го туру УПЛ
У пʼятницю, 27 вересня, стартує 8-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
8-й тур
П'ятниця, 27 вересня
18:00 "Верес" - "Шахтар"
Субота, 28 вересня
13:00 "Кривбас" - "Олександрія"
15:30 ЛНЗ - "Чорноморець"
18:00 "Карпати" - "Полісся"
Неділя, 29 вересня
13:00 "Оболонь" - "Інгулець"
15:30 "Рух" - "Колос"
18:00 "Лівий Берег" - "Динамо"
Понеділок, 30 вересня
18:00 "Зоря" - "Ворскла"
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