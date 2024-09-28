Через ранковий обстріл Ясенового на Донеччині загинули 2 людини, є поранений

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що в результаті атаки на село в Покровській громаді загинули щонайменше двоє місцевих. Ще одна людина зазнала поранень.

Крім того, в населеному пункті пошкоджено 4 приватні будинки, крамниця та 5 автомобілів.

Очільник ОВА зазначив, що кількість жертв ще може зрости. Огляд місця події триває.