Через ранковий обстріл Ясенового на Донеччині загинули 2 людини, є поранений
Уранці суботи, 28 вересня, російські війська завдали удару по селу Ясенове Донецької області, унаслідок чого загинули щонайменше дві людини
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що в результаті атаки на село в Покровській громаді загинули щонайменше двоє місцевих. Ще одна людина зазнала поранень.
Крім того, в населеному пункті пошкоджено 4 приватні будинки, крамниця та 5 автомобілів.
Очільник ОВА зазначив, що кількість жертв ще може зрости. Огляд місця події триває.
- Того ж ранку російські війська двічі вдарили по медичному закладу в Сумах. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 9 людей і зазнали поранень ще 12, серед них поліціянти.
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