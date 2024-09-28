План перемоги Зеленського є інформаційними заходами, які дуже небезпечні для внутрішньої аудиторії, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"План перемоги України у війні від Володимира Зеленського є інформаційними заходами. І, настільки мені здається, розрахований не так на західну аудиторію, як на українське суспільство. Це, до речі, дуже небезпечно. Оскільки, план був розрахований на те, що українці будуть думати, що Зеленський поїде до США, запропонує план дій, нам швидко дадуть все необхідне й війна закінчиться за кілька місяців. Бо з самого початку, коли було сказано про те, що цей план для нинішньої адміністрації президента США, але з цим планом теж ознайомляться Трамп та Гарріс, для мене виглядало дуже дивно. Втім, для людей, які звикли сприймати інформаційні заходи влади, як політичну реальність це не виглядає дивно. І багато людей вже почали говорити, що війна закінчиться через кілька місяців й навіщо готуватись до зими без світла. Це наслідки таких інформаційних заходів", - пояснив Портников.

Віталій Портников наголосив, що це є проблемою, оскільки вже 2,5 роки поспіль українське суспільство постійно влада вводить в оману.