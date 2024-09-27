ГУР: Командири росіян тримали дисципліну тотальним страхом, насиллям і вбивствами на заблокованому Вовчанському агрегатному заводі

Про це розповів командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР Дмитро на псевдо "Лінукс" в інтерв'ю LIGA.net.

За чотири місяці блокади росіяни неодноразово намагались прорватись на територію заводу, але більшість із тих, хто намагався це зробити, були знищені, стверджує спецпризначенець.

За його словами, увесь цей час російське командування обманом тримало своїх солдатів на підприємстві, обіцяючи їм ротацію, прорив блокади і підтримку. Серед окупантів часто траплялись випадки дезертирства, були спроби втечі, які також не увінчались успіхом.

Вся російська логістика фактично відбувалась доставленням дронами посилок із водою, харчами і боєкомплектами, що призводило до тотального голоду і спраги.

"Командири заблокованих росіян зі складу російського спецпідрозділу тримали дисципліну тотальним страхом, насиллям і вбивствами", - каже "Лінукс".

Читайте також: Операція зі звільнення території агрегатного заводу у Вовчанську ретельно планувалася, - комбат БПАК "Ахіллес"

Він розповів, як двох російських солдатів командири застрелили за кілька днів до нашого повного звільнення заводу, бо їм здалось, що ті "ковтнули з пляшки більше води, ніж їм було дозволено".

Також кілька поранених росіян застрелились, тому що довгий час не отримували медичної допомоги і їх стан погіршувався. Голод на заводі сягнув такого рівня, що росіяни вбили і зʼїли кілька собак, які бродили навколо.

"Зі слів полонених, у них були ідеї з’їсти печінку вбитих (російських військовослужбовців, - ред.). Є підозра, що так вони і зробили, оскільки на тілах померлих росіян, які ми побачили, було помічено відрізані шматки мʼяса та різних органів. Я розумію, як це звучить, але це те, що ми бачили", - розповідає Дмитро.

На момент захоплення росіянами агрегатного заводу там залишалось близько 80 росіян, більшість з яких була ліквідована.

На фінальній стадії спецпризначенцям вдалось захопити близько двох десятків полонених, які остаточно усвідомили безсенсовість подальшого спротиву і здалися в полон.

Полонені розповіли, що спецпризначенці ГРУ, які ними командували, були або вбиті, або одиниці спробували відійти, залишивши своїх підлеглих помирати на заводі. Їх також обурювало, що командири залишали собі більшу частину харчів і води, які їм передавали за допомогою скидів із дронів.

Також українські військові дізналися, що за час свого перебування на заводі окупанти змогли вирити собі в одному з підвалів колодязь для отримання ґрунтової води, що дало їм змогу триматись в оточенні весь цей час – постачання дронами не могли забезпечити всі потреби.

"У нас є інформація, що були спроби копати підкопи з будівель у місці, де росіяни перебували до заводу. Для цього вони використовували своїх "зальотчиків", відказників, а також українських полонених", - зазначив спецпризначенець ГУР.