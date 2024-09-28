З початку доби відбулось 136 бойових зіткнень: основні зусилля росіяни прикладають на Покровському напрямку, складна ситуація на Времівському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 28 вересня.

"Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках", - йдеться у повідомленні.

З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень. Росіяни завдали двох ракетних ударів 7 ракетами, 50 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБів. Загарбники залучили для ударів 700 дронів-камікадзе та здійснили понад 3,4 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті 28 вересня

На Харківському напрямку російські терористи безрезультатно штурмували позиції наших підрозділів в районі Тихого.

напрямку російські терористи безрезультатно штурмували позиції наших підрозділів в районі Тихого. 14 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Лозове та Табаївка підрозділи Сил оборони відбили 11 атак. Триває 3 боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Вишневого.

напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Лозове та Табаївка підрозділи Сил оборони відбили 11 атак. Триває 3 боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Вишневого. На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 22 рази атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Два боєзіткнення поблизу Невського досі тривають.

напрямку за сьогодні російські війська 22 рази атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Два боєзіткнення поблизу Невського досі тривають. Ворог 5 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського та Виїмки на Сіверському напрямку. Тривають бої.

напрямку. Тривають бої. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 8 спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки. 2 боєзіткнення поблизу Часового Яру продовжуються. Ситуація контрольована.

напрямку українські воїни відбили 8 спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки. 2 боєзіткнення поблизу Часового Яру продовжуються. Ситуація контрольована. На Торецькому напрямку, де окупанти 7 разів атакували наші позиції, 5 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Торецька та Неліпівки.

напрямку, де окупанти 7 разів атакували наші позиції, 5 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Торецька та Неліпівки. Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 34 рази атакував наші позиції. В районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки відбулося понад половина від усіх боєзіткнень. П’ять боєзіткнень тривають досі.

напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 34 рази атакував наші позиції. В районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки відбулося понад половина від усіх боєзіткнень. П’ять боєзіткнень тривають досі. На Курахівському напрямку загарбники на цей час доби зробили 8 спроб просунутися вперед. 2 атаки продовжуються. В основному бої тривають біля Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника.

напрямку загарбники на цей час доби зробили 8 спроб просунутися вперед. 2 атаки продовжуються. В основному бої тривають біля Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника. Складна ситуація на Времівському напрямку, де сьогодні агресор 15 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Вугледара, Водяного та Катеринівки. На даний час триває вісім боєзіткнень.

напрямку, де сьогодні агресор 15 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Вугледара, Водяного та Катеринівки. На даний час триває вісім боєзіткнень. На Оріхівському напрямку, неподалік Роботиного, відбито штурм російських загарбників.

напрямку, неподалік Роботиного, відбито штурм російських загарбників. На Придніпровському напрямку ворог здійснив 3 безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

напрямку ворог здійснив 3 безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

"Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Сухопутних військ ЗСУ та 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Нацгвардії", - додали у Генштабі.

Детальніше відомо про втрати росіян на Харківському напрямку. За наявною інформацією на даний час, склали 45 осіб вбитими та пораненими, знищено ББМ (бойову броньовану машину), 4 автомобілі та одиницю спеціальної техніки. Також наші захисники пошкодили танк, дві артилерійські системи та 3 авто росіян.