З початку доби відбулось 136 бойових зіткнень: основні зусилля росіяни прикладають на Покровському напрямку, складна ситуація на Времівському
З початку доби суботи, 28 вересня, на фронті відбулось 136 бойових зіткнень, найбільше російські терористи атакують на Покровському напрямку, складна ситуація на Времівському
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 28 вересня.
"Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках", - йдеться у повідомленні.
З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень. Росіяни завдали двох ракетних ударів 7 ракетами, 50 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБів. Загарбники залучили для ударів 700 дронів-камікадзе та здійснили понад 3,4 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Ситуація на фронті 28 вересня
- На Харківському напрямку російські терористи безрезультатно штурмували позиції наших підрозділів в районі Тихого.
- 14 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Лозове та Табаївка підрозділи Сил оборони відбили 11 атак. Триває 3 боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Вишневого.
- На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 22 рази атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Два боєзіткнення поблизу Невського досі тривають.
- Ворог 5 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського та Виїмки на Сіверському напрямку. Тривають бої.
- На Краматорському напрямку українські воїни відбили 8 спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки. 2 боєзіткнення поблизу Часового Яру продовжуються. Ситуація контрольована.
- На Торецькому напрямку, де окупанти 7 разів атакували наші позиції, 5 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Торецька та Неліпівки.
- Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 34 рази атакував наші позиції. В районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки відбулося понад половина від усіх боєзіткнень. П’ять боєзіткнень тривають досі.
- На Курахівському напрямку загарбники на цей час доби зробили 8 спроб просунутися вперед. 2 атаки продовжуються. В основному бої тривають біля Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника.
- Складна ситуація на Времівському напрямку, де сьогодні агресор 15 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Вугледара, Водяного та Катеринівки. На даний час триває вісім боєзіткнень.
- На Оріхівському напрямку, неподалік Роботиного, відбито штурм російських загарбників.
- На Придніпровському напрямку ворог здійснив 3 безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.
- Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.
"Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Сухопутних військ ЗСУ та 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Нацгвардії", - додали у Генштабі.
Детальніше відомо про втрати росіян на Харківському напрямку. За наявною інформацією на даний час, склали 45 осіб вбитими та пораненими, знищено ББМ (бойову броньовану машину), 4 автомобілі та одиницю спеціальної техніки. Також наші захисники пошкодили танк, дві артилерійські системи та 3 авто росіян.
- 28 вересня інформаційний OSINT-портал DeepState звернув увагу на якість фортифікацій неподалік Гірника та Покровська Донецької області.
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