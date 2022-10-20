Згоду на вступ Швеції до НАТО дали 28 країн-членів із 30

Про це повідомив пресофіцер НАТО Матіас Айхенлауб у своєму twitter.

Під час виступу перед ЗМІ після переговорів з новим прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Столтенберг зазначив, що союзники будуть діяти, якщо Швеція чи Фінляндія опиняться під будь-яким тиском.

"Процес вступу Швеції та Фінляндії був найшвидшим в сучасній історії НАТО", - сказав Єнс Столтенберг.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

У липні Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.

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