Згоду на вступ Швеції до НАТО дали 28 країн-членів із 30
За вступ Швеції до альянсу проголосували 28 країн-членів із 30. Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав це найшвидшим вступом за всю сучасну історію Альянсу
Про це повідомив пресофіцер НАТО Матіас Айхенлауб у своєму twitter.
Під час виступу перед ЗМІ після переговорів з новим прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Столтенберг зазначив, що союзники будуть діяти, якщо Швеція чи Фінляндія опиняться під будь-яким тиском.
"Процес вступу Швеції та Фінляндії був найшвидшим в сучасній історії НАТО", - сказав Єнс Столтенберг.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.
- У липні Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.
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