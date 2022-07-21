"Згоріли тисячі тонн продукції": Кім показав момент влучання й наслідки ракетного удару по пункту гумдопомоги в Миколаєві
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім показав момент влучання двома російськими ракетами по пункту гумдопомоги
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у телеграмі.
Очільник ОДА виклав відео, на якому зафіксовано момент влучання російськими ракетами по гуманітарному штабу Миколаєва.
"А це момент влучання. Так, о 3-й ночі російські окупанти вдарили 2 ракетами по одному наших гуманітарних штабів. Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли", - написав Кім.
- Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 липня росіяни обстріляли сімома ракетами С-300 Миколаїв.
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