У Миколаєві пролунали вибухи

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Місто знову масовано обстрілюють. Повітряна тривога триває. Не ігноруйте правила безпеки!"- написав він.

У Миколаївській області оголосили повітряну тривогу о 3:07. Про вибухи мер написав о 3:14.

На Миколаївщині 19 липня росіяни поранили 43 мирних мешканців Баштанського та Миколаївського районів.

Після жнив Миколаїв на день-два закриють для виявлення колаборантів.

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