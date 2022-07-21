У Миколаєві пролунали вибухи
В ніч на 21 липня росіяни обстріляли Миколаїв. В місті пролунало кілька вибухів
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Місто знову масовано обстрілюють. Повітряна тривога триває. Не ігноруйте правила безпеки!"- написав він.
У Миколаївській області оголосили повітряну тривогу о 3:07. Про вибухи мер написав о 3:14.
- На Миколаївщині 19 липня росіяни поранили 43 мирних мешканців Баштанського та Миколаївського районів.
- Після жнив Миколаїв на день-два закриють для виявлення колаборантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.79
Купівля 35.79Продаж 36.78
-
EUR
Купівля 36.09Продаж 37.27
- Актуальне
- Важливе