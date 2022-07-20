На Миколаївщині окупанти за добу поранили 43 цивільних
На Миколаївщині 19 липня росіяни поранили 43 мирних мешканців Баштанського та Миколаївського районів
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів(...) Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 43 людини. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила вона.
Постраждалих ушпиталили. Вони отримують необхідну допомогу.
Загалом у лікарнях Миколаївщини перебуває 329 постраждалих від повномасштабного вторгнення РФ. Іще 86 людей отримали допомогу амбулаторно.
- 19 - 20 липня на Миколаївщині окупанти обстріляли понад 15 будинків, поля із зерном, лісове урочище. З-під завалів урятували двох людей.
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