Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

"Під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів(...) Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 43 людини. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила вона.

Постраждалих ушпиталили. Вони отримують необхідну допомогу.

Загалом у лікарнях Миколаївщини перебуває 329 постраждалих від повномасштабного вторгнення РФ. Іще 86 людей отримали допомогу амбулаторно.

19 - 20 липня на Миколаївщині окупанти обстріляли понад 15 будинків, поля із зерном, лісове урочище. З-під завалів урятували двох людей.

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