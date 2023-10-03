Згурець назвав два головні напрямки, які активно атакує ворог

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про події на фронті, то змін на мапі ми не бачимо, але це не означає, що є низька інтенсивність. Дві ділянки - це навколо Бахмуту на півдні відбуваються активні бойові дії, де насамперед головні сили противника сконцентровані на контратаках поблизу Авдіївки, Андріївки", - зазначив аналітик.

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Згурець також наголосив, що другий напрямок - це бойові дії навколо Роботиного, де ворог намагається проводити контратаки та з флангів пробує звузити українське просування.

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"А ми в цей час використовуємо весь потенціал, аби просуватися в тих умовах, які складаються і, які пов'язані з мінуванням. І ці два напрямки є головними з точки зору докладання зусиль з обох сторін. Коли ми говоримо про ще один напрямок Куп'янськ-Сватове-Кремінна, то там особливих змін немає, активності особливої немає, крім спроб противника пробувати наші позиції біля Синьківки. Ну і традиційні дії в Серебрянському лісництві, де зазвичай відбуваються такі піхотні поєдинки між ЗС двох армій", - додав він.