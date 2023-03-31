В результаті ні дитина, ні батьки вже не хочуть ніякої справедливості, а лише щоб це пекло припинилося (про схожу ситуацію недавно писала захисниця та адвокатка Євгенія Закревська). Від того ж — безкарність і величезна кількість нових подібних злочинів по всій країні.

Розв'язати цю і ще купу проблем мали урядові законопроєкти №5617 і №5618 про правосуддя, дружнє до дітей. Вони впроваджують світові стандарти в цій сфері — нетравматичні опитування, психологів, "зелені кімнати", і так далі.

Але дням обидва проєкти, які були вже погоджені на всіх рівнях, завернув комітет ВР з правової політики. Причина? Один депутат категорично проти однієї норми одного із законів. Її можна запросто було б виправити до другого читання. Але ні.

Розв'язати цю і ще купу проблем мали урядові законопроєкти №5617 і №5618 про правосуддя, дружнє до дітей. Вони впроваджують світові стандарти в цій сфері — нетравматичні опитування, психологів, "зелені кімнати", і так далі. Але дням обидва проєкти, які були вже погоджені на всіх рівнях, завернув комітет ВР з правової політики. Причина? Один депутат категорично проти однієї норми одного із законів

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Тепер з імовірністю 99,9% ці проєкти взагалі розглядати не будуть. Бо профільний комітет вирішив відправити їх уряду на доопрацювання, що фактично означає їх смерть, принаймні в цьому скликанні.

Ще раз. Через одного депутата рішення, які запобігають стражданням тисяч дітей по всій Україні, не будуть навіть починати розглядати.

Бо, подумаєш, зґвалтування десь там на Закарпатті чи ще купи дітей по всій Україні. У нас тут одному депутату одна норма не подобається.

Ми все ще сподіваємося, що це все просто непорозуміння і зараз намагаємося цю проблему вирішити. Бо необхідно якнайшвидше захистити велику кількість реальних (і ще більшу — потенційних) дітей-жертв злочинів.

Але я обіцяю — якщо виявиться, що вона не вирішується, ми на всіх можливих майданчиках зробимо відомими і депутата, який валить проєкти, і всіх тих, хто йому в цьому допомагає.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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