Жадан анонсував перший великий поетичний вечір у Палаці спорту

Анонсом події він поділився у Facebook.

Український письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан оголосив, що 25 травня 2024 року в київському Палаці спорту відбудеться великий поетичний вечір "Усі вірші". Це буде перший літературний захід такого масштабу для Сергія Жадана.

На творчому вечорі поет презентує повне однотомне зібрання віршів на 1440 сторінок, яке вийде у січні у видавництві Meridian Czernowitz.

"Ми з командою вперше в нашій літературній історії хочемо зібрати на вечір поезії 8000 читачів. Зібрати, аби довести самим собі, що українці читають, що українська поезія має свою аудиторію, простір і поставу. Для нас це буде особливий вечір, і особливою втіхою буде розділити його з вами. В часи криваві, важкі, такі, що тиснуть мовчанням і мороком, важливо триматися разом, важливо триматися своєї поезії", - зазначив Жадан.

Письменник зауважив, що це буде некомерційний вечір. Увесь прибуток, отриманий із продажу квитків, вони передадуть на потреби українських захисників та захисниць.

"Тому нам важить долученість кожного і кожної з вас. До зустрічі в травні", - додав поет.